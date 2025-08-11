屋宇署：近5年兩成被除名者 再任獲授權簽署人

屋宇署稱，申請為獲授權簽署人的被除名者，須獲委員會及建築事務監督信納他適宜代表該承建商根據《建築物條例》的規定進行建築工程，署方才會接納其成為獲授權簽署人。署方強調，不論協興建築或其他註冊承建商曾被除名的獲授權簽署人，如重新申請成為註冊承建商的獲授權簽署人，均要經過上述評審程序。

署方表示，以過去5年曾被除名的近90宗個案為例，約有兩成經評審程序後重新成為獲授權簽署人。

業界：面試會問意外詳情補救措施

香港營造師學會會長湯毓祺向本報解釋，工傷事故後，申請獲授權人註冊及續期時，屋宇署註冊委員會將會見負責獲授權簽署人或申請人，查詢意外詳情、有何補救措施及長遠改善計劃。他說，如面試者未滿足委員會要求則面試失敗，有可能被除名，署方再會見另一獲授權簽署人，「直至委員會滿意為止」，當所有獲授權簽署人被除名，公司則會停運。

香港建造商會執行總監冼永寧表示，被除名者亦可再申請為原有公司的獲授權人，面試時會再被查詢意外詳情，如獲註冊事務委員會接納即通過，整個流程或需逾一年。他表示，面試失敗可當「上一課」，將經驗帶給下一個面試者以增通過機會，「之後知道問什麼，準備好一點就可以通過」。