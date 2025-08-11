除名者有建造商會董事 會方稱「唔係幾好」

根據香港營造師學會網頁，謝偉正為該會榮譽會長，2013至2014年任屋宇署轄下承建商註冊事務委員會委員。查冊資料顯示，謝偉正是協興建築、協興建業、協興機械及協興工程董事，亦於今年4月1日獲委任為香港建造商會董事。

被問到董事除名會否影響商會，建造商會會長廖聖鵬向本報承認有成員被除名對商會「唔係幾好」，但仍需了解屋宇署註冊委員會的裁決理由及標準再評論，業界有知名人物被除名亦不理想。商會執行總監冼永寧稱，商會會員以公司為單位，公司可繼續委任被除名者作為代表，而屋宇署批准續牌代表協興仍具備承建商資格。

不憂損形象 營造師學會：業內清楚人人有責

營造師學會會長湯毓祺則表示，不擔心榮譽會長遭除名會影響學會及業界形象，強調業內人清楚工業意外人人有責，除了承建商，亦須考慮業主是否願投放資源、工友有否好好使用安全設備等。