除名者有建造商會董事 會方稱「唔係幾好」

【明報專訊】涉3宗致命工傷的協興建築，有4名獲授權簽署人被屋宇署除名，署方稱承建商註冊事務委員會未能信納他們在地盤監督及安全管理上的能力可代表協興行事。被除名者包括協興董事謝偉正、總經理羅鍵臻、高級工程師羅浩鈞及副工程項目經理張敏航。謝偉正並為香港建造商會及建築業協會的董事。香港建造商會會長廖聖鵬認為情况不理想，但仍需了解詳情。
根據香港營造師學會網頁，謝偉正為該會榮譽會長，2013至2014年任屋宇署轄下承建商註冊事務委員會委員。查冊資料顯示，謝偉正是協興建築、協興建業、協興機械及協興工程董事，亦於今年4月1日獲委任為香港建造商會董事。
被問到董事除名會否影響商會，建造商會會長廖聖鵬向本報承認有成員被除名對商會「唔係幾好」，但仍需了解屋宇署註冊委員會的裁決理由及標準再評論，業界有知名人物被除名亦不理想。商會執行總監冼永寧稱，商會會員以公司為單位，公司可繼續委任被除名者作為代表，而屋宇署批准續牌代表協興仍具備承建商資格。
不憂損形象 營造師學會：業內清楚人人有責
營造師學會會長湯毓祺則表示，不擔心榮譽會長遭除名會影響學會及業界形象，強調業內人清楚工業意外人人有責，除了承建商，亦須考慮業主是否願投放資源、工友有否好好使用安全設備等。
