陳國基：8號波黑雨「極端天氣」有指引 不立法限停工

陳國基昨於商台《政經星期六》稱，當天文台預告天氣將惡劣，對香港有廣泛及嚴重影響，「應對極端天氣督導委員會」才會召集各政府部門人員或電力公司等，開會討論應對。惟他稱暴雨難預測，如「煲水煲到100℃，會預計到有氣泡，但氣泡會喺邊度出，就好難預測」。他強調，政府事前已做好預防工作、事發時果斷應對、事後復原工作亦迅速。

僱員可就無理要求舉報

陳又說，天文台釐定極端天氣有一定標準，但即使警告信號取消，市面情况或不適宜市民上班，故新增「極端情况」及相關指引，是希望在不影響科學判斷下，以行政做法保障市民安全。

對於會否立法強制僱主在極端天氣下停工，陳國基明言不會考慮，因部分工種如醫護人員、紀律部隊、傳媒等必須上班以維持社會基本運作，難一刀切立法。

他希望僱主體諒及彈性處理員工上班情况，僱員亦可就僱主無理要求包括扣減假期或薪酬，按《僱傭條例》等向勞工處舉報。

機制成熟 縱沒開會保障不減

陳國基又說，政府已發展一套成熟機制處理惡劣天氣，如天文台發出8號風球時緊急事故監察及支援中心將自動運作，各部門包括天文台、警務處、土力工程處、渠務署等處長級人員會「自動埋位」；當區內有水浸或山泥傾瀉等報告，就會立即安排相關人員處理，故「極端天氣督導委員會」即使沒開會，市民的保障亦不會減少。