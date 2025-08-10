明報新聞網
要聞

醫生指部分病分程度 冀訂體檢指引

【明報專訊】政府擬修例提升「商用車輛」司機體格證明要求，包括建議在現有《道路交通（駕駛執照）規例》附表1之上加強視力及視野標準，並在附表增加8種不宜駕駛的疾病。家庭醫生林永和昨向本報表示，一些疾病有程度之分，冀當局可有清晰指引，助醫生界定司機是否適宜駕駛，並建議就檢查收費擬定指引，供業界及社會參考。

林永和認為，當局擬新增的檢驗範疇足夠，而一些未納列表的疾病如黃斑病變、曾中風、柏金遜症等有程度之分，要靠醫生臨牀判斷會否影響駕駛。他說，現時列表疾病包括「未受控制的糖尿病」，認為有必要提供指引，才可清晰界定。對於運輸及物流局長陳美寶昨於電台提及青光眼等亦納入檢查範圍，林認為要視乎程度才可判斷是否不宜駕駛。

認障測試法各異 盼設標準

至於政府提出日後65歲或以上商用車司機要每年提交「體格檢驗證明書」，林永和期望當局制定標準測試，尤其視力、聽力及反應等。政府2023年提交立法會文件建議較佳視力要達「史奈倫視力」0.67、雙眼水平視野最少160度等，林說一般家庭醫生診所可應付；但舉例認知障礙的臨牀測試方法各診所做法有異，需標準參考。

只檢查料「三數百」 可定指引

就未來為年長商業車司機提供驗身，林永和料只做檢查可定價「三數百元」，如有需要額外檢查如驗血等，要另行收費。他認為當局可制定收費指引，供司機及診所業界參考，助業界定價亦釋除驗身者疑慮。

