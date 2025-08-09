明報新聞網
要聞

浸大校長衞炳江續任18月 八大近年最短

【明報專訊】浸會大學校董會昨日宣布，原定明年1月底任期屆滿的校長衞炳江將續任18個月，新任期於2027年7月底屆滿。衞炳江成為八大近年續任年期最短的大學校長。浸大校董會表示將遵循大學規程，適時成立校長遴選委員會展開全球公開招聘。衞炳江表示遵從校董會決定。校董會主席黃英豪表示衞於任內推動戰略改革，為浸大鑄就發展根基。

衞：遵從決定 校董會：帶領下排名升

早前傳出浸大教授聯署反對衞炳江續任，批評衞決策不透明及用人唯親等。有校董向本報表示未聽聞，稱衞於大部分校董同意下獲續任。浸大回覆稱無補充。

浸大校董會昨表示與衞炳江商議後，他將於原定任期屆滿後續任校長兼任光子學講座教授18個月，至2027年7月31日，其後只出任光子學講座教授，任期至2031年1月31日。校董會表示，浸大在衞炳江帶領下全球排名穩步躍升，而浸大在教資會今年起的3年期規劃工作中，一年級本科學位按比例增幅為所有資助大學之冠。

2021年起就任的衞炳江在同一公告表示感謝校董會信任，將遵從決定，認為新安排讓他能在關鍵時刻繼續帶領浸大推動數項重要工作，承諾無論在任何崗位定與浸大校內外持份者通力合作，推動教育、科研及知識轉移。

校董：未聽聞教授聯署反對續任

翻查資料，八大校長近年續任任期普遍為5年，例如城大前校長郭位自2008年就任後，兩度續任各5年，至2023年離任。曾捲入校政風波的中大時任校長段崇智於去年獲續任3年，但他於新任期開始8日便請辭。

浸大校董吳傑莊稱昨剛得悉衞炳江續任，之前沒參與討論，但參閱相關文件後同意安排，確認衞在大部分校董同意下續任。他說不清楚為何衞的任期只有18個月，相信是校董會同意續任後，校方與衞討論後得出的安排。對於早前傳出浸大教授聯署反對衞續任，吳稱未聽聞，認為衞任內積極推動大學發展，二人合作處理修章時亦見其親力親為。另一校董劉永松表示剛得悉衞續任，相信校方有既定機制處理任期。

相關字詞﹕校政風波 衛炳江 浸會大學校長 浸會大學 浸大

