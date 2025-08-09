明報新聞網
要聞

崇正校長稱不知情 摘星：與學校管理層接洽

【明報專訊】繼崇正中學校監黃華安前日聲稱對與深圳補習社「摘星教育」合作不知情、是「有人夾硬嚟」，崇正校長董福昨日在事件發酵3天後首度回覆本報，同稱對與摘星合作不知情，「我也想知誰在搞」。被問到為何不主動澄清，他說：「我又沒有做，又不知發生什麼事，又不知誰做，怎樣澄清？」

校長：已向教局交代 盼繩之於法

董福昨拒絕本報電話訪問邀請，強調事情與他無關。他以文字信息回覆稱，他和校監黃華安從沒答允與摘星合作，也想知道用學校名義跟摘星合作的人是誰，着記者如果查到，「請也通知我一聲」。他說自己跟黃華安已向教育局交代，盼當局可將「搞事人」繩之於法。

摘星創辦人：接洽者與校監有糾紛

另一邊廂，摘星昨午在微信直播約一個半小時「解釋」事件，其創辦人兼「崇正中學招生及行政主任」駱小姐稱不認識董福和黃華安，一直以來她是與崇正的「學校管理層」接洽，但未透露該管理層身分，僅稱該人與黃華安有糾紛。她說從沒想過崇正中學內部「那麼亂」，苦笑道摘星也可能被騙，又說摘星「無必要做違法事」，「如果收生後才發現開不了（課），我自己也接受不了」。

立法會議員朱國強質疑，崇正校長與校監對學校運作「表達到唔關佢事一樣」，難令人信服學校運作正常。大灣區教育資源中心聯席主席黎子傑認為摘星的說法和態度是推卸責任，近日改口僅為崇正代收生的說法，更等同「挑戰教育局」。

