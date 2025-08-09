教局暫停崇正營辦 摘星中止招生 校董行為「不令人滿意」 議員促加強核查私校

明報記者 曾諾晞

校長：尊重教局決定 停一停或好事

經歷連日風波，崇正中學校長董福昨午首次回覆本報，稱對事件不知情（見另稿）。教育局昨晚表示，一直就崇正中學的管理問題與其校監及辦學團體香港崇正總會聯絡，得悉多宗關於崇正總會管理權的民事訴訟案件正在處理；由於常任秘書長覺得崇正校董行為「並不令人滿意」，決定按《教育條例》暫停崇正中學營辦。校長董福昨晚再向本報稱，尊重教育局決定，「先停一停，未必不是一件好事，吸收了一直以來的不好經驗，將之改正，將來可能會做得更好」。

否認管理學校 教局確認崇正總會辦學

香港崇正總會日前向本報否認管理崇正中學。教育局昨日確認，崇正中學的辦學團體一直是香港崇正總會，董福獲局方批准自2018年9月擔任該校校長，黃華安則獲准自2021年1月25日起擔任校監。

摘星早前於內地社交平台招生，聲稱新學年在「香港校區」開辦中學文憑試（DSE）課程，由崇正提供學籍和校舍，摘星提供教學和教材。摘星被指涉違反教育局規定後下架招生單張，昨日發聲明改稱「僅代理崇正中學招生」，並無在崇正辦課，教學人員均為崇正老師，至今「未有協助崇正錄取任何一位學生」。

摘星改口「僅代理招生」 展授權書

摘星創辦人兼自稱「崇正中學招生及行政主任」駱小姐其後再透過直播解釋，並展示蓋有崇正中學印章的「授權書」，稱上月底起獲崇正授權招生，又稱宣傳提及「摘星提供教學」是「用字不太好」。

教育局昨晚宣布暫停崇正營辦後，摘星於今日零時在微信宣布中止代理崇正招生，即日退還已收取費用，「很抱歉辜負了大家的期望」，希望仍能在其他方面服務家長同學。

教育界議員朱國強對教育局果斷處理表示肯定，稱現階段最重要是釐清各人責任，相信當局會繼續調查，包括交執法部門跟進。他認為當局以往對私校取態是「無事就唔管」，容易忽視私校管理或財務問題，結果成為「計時炸彈」，建議當局加強對私校核查，尤其是帳目、管理、擁有權等，若發現具風險因素應盡快介入。

私校：個別例毋須增監管 鄧飛憂更難營運

私校基督教香港信義會啟信學校校長蘇炳輝認為今次事件屬個別例子，「好罕見」，私校儘管較津校有多點自由，仍受《教育條例》規管，舉例私校每年亦要向教育局匯報，加學費亦要申請，認為當局無必要因一兩宗事件而加強私校監管。

教聯會立法會議員鄧飛認為，香港私校佔比小，現階段倘增加對私校規管，只會令私校營運更困難。他稱今次事件動用到《教育條例》暫停學校營辦，屬近年少見，以往教育局亦曾引用條例委派校董到津校處理校政風波，他認為局方處理不同類別學校採取不同手段，不認為要求暫停營辦代表事態更嚴重。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676