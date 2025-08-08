明報新聞網
要聞

規範不同添成本 零食商盼兩地標籤互認

【明報專訊】本地零食公司僑豐行早於千禧年代初北上推廣旗下「EDO Pack」、「巨浪大切」等品牌，迄今內地銷售額已佔四成，其行政總裁黃偉鴻表示，兩地規範不同窒礙港商涉足內地市場，舉例食物標籤已需分開印，「香港用繁體字、內地用簡體字」，增生產成本。他期望特區政府推動兩地標籤互認、減貿易壁壘。

僑豐行現於京東、天貓等內地電商平台設旗艦店銷售餅乾、薯片等零食。黃偉鴻說，內地消費者對香港品牌信任度高，之前做市場調查亦顯示，內地消費者願為香港產品支付14%溢價。不過，他說兩地食品規範存明顯差異，或礙港企擴展市場，舉例僑豐行除了「零食包裝分開印」，亦需留意兩地食安要求，「例如香港禁用紅麴色素，而內地允許」，促請政府推展兩地標籤互認，讓兩地產品更易進入對方市場。

稱港府助推廣 勝過自賣自誇

僑豐行在近20年前北上推廣，當時內地市場仍以實體店面為主。黃稱，新冠疫情後電商平台成「不可或缺的銷售渠道」，「以前實體店和電商銷售比例是8:2或7:3，疫情期間變成一半一半，有時電商甚至佔比更高」。他說內地營銷方式轉眼迭代更新，「KOL、抖音、小紅書、直播、搜尋引擎優化，樣樣都要做，真的很複雜」，而在內地電商發展蓬勃下，特區政府協助推廣香港品牌尤其重要，「官方推動的活動比企業自賣自誇更具說服力」。

相關字詞﹕巨大浪大切 EDO餅 香港品牌 電商

