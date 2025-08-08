港貨受內地中產歡迎 貿發局倡港企「反攻」

昨日公布的《港商深耕內地電商零售市場——消費者調查報告》於去年第二及第三季做調查，貿發局委託市場調查機構訪問2200名內地網購消費者，皆屬中產階級或以上，了解他們的消費習慣。結果顯示，內地網購消費者對香港品牌評分達8.7，而相較一二線城市，發展中城市的消費者對港貨評分較高，三線城市評分達9.2、四五線亦達8.9。

調查指出，內地網購消費者願意付更高價錢購買部分香港產品。據受訪者提供的網購花費金額，他們最近購買港產寵物產品的平均金額為1637元，而非港產的平均金額為1266元，兩者相差近30%；其後依次為兒童產品、生鮮和食品、藥品和保健品，差額皆高出16%至24%（見表）。

范婉兒說，內地電商市場佔全球市場份額三成，「不容忽視」，而今次調查正反映內地消費者對香港品牌的信任度高，「沒人會爭議8.7分是低分」。她說，香港產品從不以價格低廉與他地競爭，「若要談價格，就毋須強調品牌」，促港企借助香港品牌宛如「信心保證」的口碑，拓展內地市場。

中小企界：售價「差幾倍」 需靠宣傳

不少港人利用內地網購平台購買內地產品，對於港商「反攻」內地市場，香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，港企在內地市場推展營銷工作「不是一件很困難的事」，惟確需時了解兩地文化、經濟差異。他舉例，部分香港產品售價較內地產品「差了好幾倍」，港人在香港「迫於無奈要吃要喝」，惟內地有眾多價錢相宜的選擇，「真的要好好宣傳才能落地」，盼政府能協助推廣香港中小企品牌。

工總倡放寬包裹免稅額 利跨境電商

《施政報告》下月發表，香港工業總會昨向特首李家超提交意見書。該會表示，現時香港寄往內地價值逾800元人民幣的包裹須繳關稅，建議向中央爭取免稅額上限放寬至3000元人民幣，以促進大灣區跨境電商發展。工總並提出重推「遙距營商計劃」，資助有意建立電商平台或應用數碼科技的企業。