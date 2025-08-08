明報新聞網
要聞

參與校務兩公司 崇正總會列附屬社團

【明報專訊】崇正中學捲入與內地教育機構合辦DSE課程，該校辦學團體香港崇正總會的秘書處向本報稱已與學校「冇挐掕」。本報追查發現，崇正總會先後將「香港崇正中學有限公司」和「崇正中學（管理）有限公司」列為附屬社團，兩公司的主要業務均與崇正中學有關。總會亦曾向「香港崇正中學」借出600萬元，至今未見還款。

校監任「崇正（管理）公司」董事

翻查土地註冊處資料，崇正中學位於長沙灣的校舍由香港崇正總會持有，每年地租408元。翻查公司註冊處資料，總會2023年的周年申報表顯示，董事至少有15人，包括黃華安，而崇正中學校長董福亦曾為總會董事，於2023年8月已辭任。至於黃華安則同擔任崇正中學（管理）有限公司董事。

總會截至2020年3月的財務報表提到，「香港崇正中學有限公司」為其附屬社團，活動性質為「學校」；總會在截至2021年3月的財務報表中，附屬社團新增「崇正中學（管理）有限公司」，其活動性質為「學校管理」，報表亦顯示，總會向「香港崇正中學」借出600萬元，條款為「無抵押、免利息及無固定還款期」。

根據總會截至2023年3月底的財務報表，借款公司名稱由「香港崇正中學」改為「崇正中學（管理）有限公司」，並提及總會與前理事會成員仍有法律訴訟需處理；總會當時儲備總額接近4908萬元。

翻查「香港崇正中學有限公司」和「崇正中學（管理）有限公司」的財務報表，提及其主要業務分別是為經營崇正中學和為崇正中學提供學校管理服務。後者截至去年8月底的財務報表顯示有292萬元累計虧損，另該年曾收取總會50萬元。

