要聞

借殼風波 辦團否認管理崇正中學 校監：無與摘星合作 有人夾硬嚟

【明報專訊】深圳教育機構「摘星教育」涉違反教育局規定，透過香港私校崇正中學「借殼辦學」，其原在微信發布的課程單張昨日已下架。崇正中學的辦學團體香港崇正總會昨向本報稱並無管理崇正中學。崇正校監黃華安則向本報稱，崇正中學從沒跟「摘星」合作，形容「有人夾硬嚟」，透露該校年多前已停收生。教育局昨表示已聯絡崇正負責人要求交代，強調會嚴肅處理。

明報記者 曾諾晞 陳亦瀅

摘星早前在內地社交平台招中四及中五生，聲稱經崇正中學提供「正規學籍」和校舍，摘星提供教學及教材，每年學費16萬至19萬元。教育局前日向本報證實摘星在港無註冊，局方正採取適當執法。摘星昨在社交平台下架涉違規的課程單張，但本報發現，截至昨晚11時半，課程報名連結仍運作。本報昨以電郵向摘星查詢，截稿前未獲回覆。

教育局昨向本報稱，崇正中學辦學團體是香港崇正總會，校監為黃華安，校長為董福。記者昨向崇正總會查詢，秘書處職員黃女士稱崇正中學與崇正總會「冇挐掕」，學校管理權在「崇正中學有限公司」，總會不清楚其內部運作。黃女士說，黃華安近年成立「崇正中學（管理）有限公司」，亦非總會管理（見另稿）。她着記者聯絡黃華安，稱他在北區開跌打館。

校監稱正打官司爭學校營運權

本報追查發現，粉嶺「黃華安跌打醫館」由黃華安主理，他昨回覆本報稱對近日崇正被借殼辦學一事不知情，崇正中學從來沒跟摘星合辦課程，他亦沒收過對方邀請辦學，形容事件是「有啲人夾硬嚟」。他透露崇正中學年多前已停收生，又稱自己要跟「崇正中學有限公司」打官司，爭奪學校營運權。被問日後會否容許崇正跟摘星合作，他說「從來冇收過邀請，𠵱家講呢啲就係無稽之談啦！」

教聯會立法會議員鄧飛認為，倘證實與崇正中學無關，校方應主動澄清。他說事件牽涉崇正各管理層，認為教育局應盡快介入，闡明責任誰屬、誰營辦學校等。被問教育局須否將崇正中學取消註冊（DQ），他稱未有學生、家長明顯受影響，且未確定該校違反《教育條例》，估計DQ機率不高。

校監稱已停收生 今年仍列DSE與考校

教育界議員朱國強認為，近年內地補習機構開DSE課程出現規管亂象，摘星課程學費較崇正「收費證明書」高5倍，並要家長捐款。他估計因局方新規定專才子女居港滿兩年始符合大專資助資格，不排除有人借機宣傳，利用家長急於安排子女來港升學的心態謀暴利，促教育局果斷執法。

崇正中學過往曾辦DSE課程，該校亦在考評局今年DSE與考學校名單。至於會否DQ崇正「與考學校」資格，考評局昨表示會適時檢視名單。

「香港紫荊書院」稱與摘星課程無關

另外，本報接獲投訴，有人指控摘星借殼辦學不止涉及崇正。翻查資料，觀塘私校「香港紫荊書院」網頁列明校監張紫伶兼任崇正中學國際課程總監。紫荊昨在微信嚴正聲明，稱摘星涉事DSE課程與紫荊無任何關聯，紫荊所有在職教師獨立聘任，與摘星、崇正「無任何交叉關係」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕與考學校 教育條例 黃華安 教育局 崇正中學 摘星

