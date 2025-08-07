校舍供朗思辦學 崇正曾捲違規風波

【明報專訊】私校崇正中學早於1958年成為本地註冊學校，近年曾捲入違規風波。翻查資料，2018年，朗思國際學校違規使用崇正中學校舍營辦中小學，前者的校監被控「管理或參與管理一間未經註冊或臨時註冊的學校」、「屬非註冊學校及非臨時註冊學校的擁有人或教員」，以及5項「僱用或准許非檢定或准用教員的人教學」，後來脫罪。
曾辦IGCSE課程 學費年逾10萬
根據教育局「收費證明書」，崇正曾推展IGCSE課程，7至11年級學生每年學費約13.3萬至14.8萬元；校網稱課程重點科目包括中英數、物理、化學、商學、經濟學、藝術與設計。
該校亦曾辦A Level課程，12至13年級學生每年學費約15.5萬元，重點科目包括中英數、化學、物理、商學、經濟學。
崇正中學網頁稱，校方與英國認可考試機構培生愛德思（Pearson Edexcel）「關係密切」，稱該機構經常為其教師提供專業教學建議，並支援課程設計、提供專業的教師發展培訓，以達至課程及教師進修可持續發展的目標。
崇正中學校網介紹「崇正文化」稱，「沒有個人品德，學術成就會變得毫無意義」，希望學生能通過反思自身經歷、使用知識服務、領導、激勵他人；並稱學校特色包括「中西合璧」，重視學子「全球化」與「本地化」的融合發展。
日報新聞-相關報道：
深圳補習社借港校開DSE課 涉違規 標榜「崇正中學正規學籍」 教局執法籲勿上當 (2025-08-07)