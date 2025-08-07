明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

校舍供朗思辦學 崇正曾捲違規風波

【明報專訊】私校崇正中學早於1958年成為本地註冊學校，近年曾捲入違規風波。翻查資料，2018年，朗思國際學校違規使用崇正中學校舍營辦中小學，前者的校監被控「管理或參與管理一間未經註冊或臨時註冊的學校」、「屬非註冊學校及非臨時註冊學校的擁有人或教員」，以及5項「僱用或准許非檢定或准用教員的人教學」，後來脫罪。

曾辦IGCSE課程 學費年逾10萬

根據教育局「收費證明書」，崇正曾推展IGCSE課程，7至11年級學生每年學費約13.3萬至14.8萬元；校網稱課程重點科目包括中英數、物理、化學、商學、經濟學、藝術與設計。

該校亦曾辦A Level課程，12至13年級學生每年學費約15.5萬元，重點科目包括中英數、化學、物理、商學、經濟學。

崇正中學網頁稱，校方與英國認可考試機構培生愛德思（Pearson Edexcel）「關係密切」，稱該機構經常為其教師提供專業教學建議，並支援課程設計、提供專業的教師發展培訓，以達至課程及教師進修可持續發展的目標。

崇正中學校網介紹「崇正文化」稱，「沒有個人品德，學術成就會變得毫無意義」，希望學生能通過反思自身經歷、使用知識服務、領導、激勵他人；並稱學校特色包括「中西合璧」，重視學子「全球化」與「本地化」的融合發展。

相關字詞﹕違規 朗思國際學校 私立學校 崇正中學

上 / 下一篇新聞