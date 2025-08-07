深圳補習社借港校開DSE課 涉違規 標榜「崇正中學正規學籍」 教局執法籲勿上當

明報記者 曾諾晞

崇正未回覆 摘星：可「學校考生」身分報考

就懷疑違規行為，本報昨多次致電及短訊聯絡崇正中學校長董福並電郵查詢崇正校方，截稿前未獲回覆。

本報近日發現，摘星於網上刊登廣告，招收下學年讀中四五或同等學歷的「港籍學生」，稱「適合人群」包括盼通過DSE升讀香港或海外高校者。摘星以「崇正中學學籍保障、摘星DSE獨家備考體系」招徠，聲稱由崇正提供「正規學籍」、校園場地及硬件設施，摘星則提供全科DSE課程教學及升學輔導，中六生可以「學校考生」身分報讀DSE。

學費達19萬另付費宿酒店 入學試收費

廣告貼出教育局網頁及考評局文件截圖，證明崇正是教育局註冊學校且屬DSE與考學校，又列明課程學費連捐款每學年16萬至19萬元。上課連課後託管「朝八晚八」，聲稱將與香港酒店合作提供住宿，有意者每月額外費用1萬元。摘星稱報讀課程前須參加8月17日在深圳的線下入學測試，考試費700元。

教師稱中四五各逾百人報名 「和崇正合辦」

本報記者上周六（2日）以學生身分經微信向摘星查詢，其中一名教師回覆，新學年招收中四至中五生，每級58人，現時各級已逾百人報名，師資來自香港及深圳「摘星本部」。另一教師強調課程「合規」，被問辦學資格屬崇正，摘星是否同樣享有資格，該教師回覆「啊？我們和崇正合作辦學啊」。記者其後再追問，對方未回應。

翻查資料，摘星教育2014年成立，過往有開辦DSE全年課程、暑期特訓班等，於深圳南山及福田設校舍，今年擬新設香港校區。據其微信帖文，今屆摘星全年班有284人應考DSE並申請大學聯招（JUPAS），逾九成獲港大、中大及科大取錄，入讀醫科、牙醫、計算金融等學科。

教界促增「學校考生」居港門檻 防「影子生」

大灣區教育資源中心聯席主席黎子傑形容事件「離譜」，認為教育局有必要介入，停止課程招生，並加強審批內地機構來港辦學。他近年曾聞香港有中學向內地補習社售賣學籍，讓內地生以學校考生身分報考DSE，做法不公，今次事件亦提醒考評局，審批DSE學校考生資格應更審慎，建議加強巡查港校並提高學校考生資格門檻，加入居港規定以防「影子學生」。

教聯會立法會議員鄧飛認為，現階段難證崇正違規，難保崇正和摘星教師有簽約，讓摘星教師以崇正僱員身分授課；但倘證實「借殼辦學」，考評局應考慮取消崇正DSE「與考學校」資格，政府應界定情况會否影響學校註冊。

聖士提反堂中學校長麥偉麟不擔心這類課程威脅本地學校招生，認為家長懂分哪些學校較可靠。他說香港教育不止考試，亦包括生涯規劃、全人發展，質疑補習學校難做到。

教局：未接獲崇正申改名 摘星無申辦學

本報上周六向教育局查詢，局方稱「崇正中學」屬註冊學校，獲批開辦DSE及個別非本地正規課程，惟當局未接獲該校申請改名，亦無接獲摘星於崇正申請辦學或開辦課程。局方稱正採取適當執法行動，籲家長及學生切勿上當。

本報亦向考評局查詢涉事課程學生能否以崇正學生身分報DSE，考評局未正面回覆，稱考試規則要求學校考生須已獲批參加DSE的香港註冊學校中六正讀生，或就讀境外合資格學校的中六正讀生、在考評局記錄的註冊地址上課。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676