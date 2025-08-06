明報新聞網
要聞

昨最少440航班延誤 新娘潭路塌山泥全封

【明報專訊】昨日黑雨持續逾11小時，其間海陸空交通受阻，包括截至昨午5時有3班離港及2班抵港航班取消、共440航班延誤。因山泥傾瀉，大埔新娘潭路（來回方向）近涌背全線臨時封閉，路政署預計最快周五實施單線雙程行車安排。

5航班取消 兩班轉飛其他機場

機管局表示，機場昨日於惡劣天氣下運作大致維持正常，截至昨午5時共278班離港及162班抵港航班延誤；3班離港及2班抵港航班取消；亦有2班抵港航班需轉飛其他機場。局方提醒旅客前往機場前，應先向航空公司了解航班最新情况。

受暴雨影響，港鐵昨日一度關閉深水埗站、彩虹站、黃大仙站、灣仔站、鰂魚涌站及高鐵西九龍站部分出入口。九巴及城巴亦有部分路線曾改道或暫停行駛。渡輪或街渡方面，運輸署昨宣布「馬料水－塔門」、「塔門－黃石碼頭」及「香港仔－蒲台島」航線暫停服務。

新娘潭路料最快周五單線雙程

另外，路政署昨於facebook專頁發帖稱，大埔新娘潭燒烤場以南一段新娘潭路因下方斜坡發生山泥傾瀉，南行行車線嚴重損毁，來回行車線需全線臨時封閉，署方準備緊急鞏固斜坡及修復路面。路政署將會臨時開闢北行行車線旁的行人路供輕型車輛通行，預計最快周五實施單線雙程行車安排。港島大潭道近大潭水塘，以及西貢北潭路近民安隊大灘營同樣因山泥傾瀉，需單線雙程行車。

