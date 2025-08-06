明報新聞網
要聞

水浸阿棍屋 浪浪急搬竇 再淹信芯園 料損六位數

【明報專訊】新界多個流浪動物收容所昨日嚴重水浸，收容逾百隻流浪狗的「阿棍屋」水深一度及膝，創辦人料場內雪櫃及風扇等電器報銷，幸所有狗安全，「最緊要啲狗狗平安」。元朗新田信芯園則於一個月內兩度遭淹沒，昨早水深一度及腰，園方料損失「六位數」，只盼未來數日天氣穩定，花海可再次綻放。

上月韋帕襲港 園方：耗4天清積水

上月颱風「韋帕」吹襲本港，信芯園大片太陽花海遭淹沒，農場被迫休園一個月。信芯園負責人梁日信的女婿Stephen昨向本報說，昨日黑雨導致六位數字損失，與上月韋帕襲港相若。他說韋帕過後耗時4天清走積水，並重新種植數萬株向日葵幼苗，原定9月花海再現，惟昨凌晨4時起花田開始水浸，水位一度淹至腰間，料需3至4天清理積水，估計花海要延至10月再現，「希望未來幾日天氣穩定」。

位於元朗八鄉的流浪動物收容所「阿棍屋」昨水深一度及膝，幸好場內逾100隻狗安全。阿棍屋創辦人Ivy向本報說，昨凌晨2時許發現收容所開始水浸，約15分鐘浸至「小狗區」，再過15分鐘水位開始淹至膝蓋，形容當時「一人夾3隻（小狗）走」；幸得友人夤夜趕至，順利將60隻小狗移離水浸位置，其餘狗亦平安無事。

至於損失，Ivy估計暫時只有雪櫃、暖爐及風扇等電器報銷，「最緊要啲狗狗平安」。她說，由於收容所內水位高，昨花約4至5小時清理積水，及後義工陸續到收容所協助清理，並替狗清潔身體。據Ivy提供的影片，水浸時場內狗不斷吠，表現驚慌。Ivy說原擔心狗會因濕身而生病，幸好昨日見牠們如常進食，未見異樣。

