10區30水浸 將軍澳停車場一淹再淹 西貢村屋水深及膝 住戶質疑關擴路工程

逾50人暴雨中受傷求診

醫管局表示至昨晚7時，公立醫院共接獲56人在暴雨中受傷求診。

發展局昨晚在社交平台發帖稱，全港確認30宗水浸，橫跨10區，而以往曾出現較嚴重水浸的黃大仙、柴灣等，水浸情况明顯改善；渠務署大多可在一兩小時內完成處理，形容整體情况「可控」，並會檢視新出現水浸地點及持續出現嚴重水浸地方。當局亦接獲20宗山泥傾瀉報告。發展局稱逾1500名人員參與應對暴雨，局方亦協調組織69支工程承辦商隊伍，隨時候命支援政府部門處理緊急事故。

20車被淹 有被浸一半車身

將軍澳敬賢里停車場前晚水浸，逾20輛車被淹，至昨午再浸一次。車主翁先生座駕於前晚只浸至半個車輪，最終及時駛走，他形容「完全無諗到會咁大雨」，並憶述2023年「世紀暴雨」時該處亦水浸，其座駕同樣「逃過一劫」。車主邵小姐座駕亦於前晚被浸至一半車身，她說該車以數萬元購入，沒購買「全保」。

同受水浸影響的西沙路官坑村村民黃女士稱自前晚徹夜難眠，反覆起牀檢查水浸情况，即使住所有水閘，昨晨水位也一度及膝，風扇、洗衣機等電器浸壞，預計最少損失10萬元。其住所1965年建成，黃說在西沙路工程動工前從未發生水浸，工程開展後已5次水浸。她說，西沙公路原與其寓所門前地面齊平，工程後公路高出一截，致其住所處於低位，再加上門前排水渠堵塞，故頻頻水浸，希望能與承建商開會商討後續安排。

負責擴路 新地：罕有連續暴雨枝葉掩渠

負責西沙路擴闊工程的發展商新地表示，官坑村兩戶居民受水浸影響，原因為「在罕有的連續暴雨下」大量樹葉及樹枝掩蓋渠口，令大量雨水無法及時排走。新地表示非常重視官坑村情况，承建商已於昨早派員疏通渠口，水浸情况亦緩解，會繼續督促顧問及承建商團隊優化渠道設計，與附近村民緊密溝通，加強防汛措施。翻查資料，西沙路擴闊工程為新地項目，由金門新輝建築聯營有限公司承建，2018年起動工。

黑雨期間，荔枝角九華徑村亦一度水位上漲，民青局長麥美娟昨午到場支援受影響村民，並協助填表申請各類緊急援助作善後。

明報記者