瑪麗水浸急症受阻 天橋梯如瀑布

中西區昨早7時45分後的一小時一度錄得最高76毫米雨量。在薄扶林一帶，雨水循山上斜坡湧至瑪麗醫院及連接薄扶林道的天橋，行人天橋樓梯儼如小型瀑布，其間有輪椅人士於旁人協助下橫越天橋。網上片段可見，該院主座大樓外的行人通道及汽車上落客區水浸嚴重，有水馬被冲走並隨水流漂浮。

醫管局昨早近9時半公布，瑪麗醫院範圍內部分道路嚴重水浸，影響急症室服務，已通知消防處暫將救護車運送的病人轉往律敦治醫院。其後渠務署派遣強力排水機械人「龍吸水」到場，連同消防員等處理水浸。急症室服務及救護車運送安排中午12時回復正常。

13召救護車病人轉往律敦治

瑪麗醫院發言人回覆本報稱，有13名召喚救護車的病人需直送律敦治醫院接受治療，院內積水已清理完畢，院方亦已聯同機電署全面檢查受影響升降機，已大致恢復使用。

該院續稱因應連日降雨，早前已加強多項預防措施，包括定時巡查及清理排水系統，增派當值人手及加強物資配備，去年亦於山坡高危地點加裝水位感應器；院方將聯同政府部門檢視是次事件，進一步提升醫院及附近範圍應對暴雨的能力。