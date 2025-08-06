明報新聞網
要聞

「濕氣抽升」暴雨頻 天氣料明轉穩

【明報專訊】昨日歷時11小時15分鐘的黑雨一連創下3個紀錄。天文台高級科學主任蔡振榮向本報分析，受活躍西南季候風及高空擾動影響，濕氣如「抽氣扇」升空引發連場暴雨，天文台預測今日初時雨勢頗大，料天氣至周四才穩定。

蔡振榮指出，由於活躍西南季候風帶來潮濕氣流，加上高空擾動令空氣上升，「如抽氣扇將濕氣抽向上，形成雲和雨」，帶來今次連日大雨。他表示，本港上空仍有雷雨區，高空擾動持續不穩，預計今日初時雨勢有時頗大，市民需保持警惕，料需待周四周五天氣才會穩定和轉晴。

天文台相隔不足4小時再發黑雨警告，蔡確認這是天文台紀錄中相隔最短的黑雨，稱密集黑雨以往不常見。他表示，暴雨通常是一陣陣雨勢形成，前晚近午夜發現東西走向的雷雨區，故發出黑雨，凌晨雨帶開始減弱，取消黑雨，不過清晨珠江口一帶再形成強雷雨帶並急速發展，故需再發黑雨警告。

地下天文台：雷雨區如列車靠港

「地下天文台」台長方志剛表示，暴雨由前晚開始，初時影響新界地區，近午夜起影響九龍港島，由於雷雨區不斷在海上形成，並如「列車」般不斷移向本港，令雨勢持續，至昨午初時雨勢再次增強。

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武表示，倘只有單一雷雨帶，經過香港後雷雨將「無以為繼」，惟今次出現多個雷雨帶，為本港帶來持續大雨，並因氣流波動助長等因素，令降雨量打破8月單日紀錄。梁又指，未來數天都存在低壓區帶來雨勢，惟未必如昨日大雨，要視乎有否其他因素配合。

