黑雨「翻發」破3紀錄 未列「極端」 勞工團體質疑準則模糊 政府：考慮影響規模

天文台昨日傍晚6時15分取消所有暴雨警告，晚上10時55分再發黃雨警告，今凌晨零時許取消，預測周四周五天氣方見穩定（見另稿）。

8日4次 昨雨量破8月單日紀錄

本港天氣連日不穩，天文台前晚11時45分發出今年第三個黑雨警告，昨晨2時10分取消，5時50分再發黑雨，相距3小時40分成為歷來最快「翻發」；昨日亦是8天內第四次發黑雨，令2025年成最多黑雨之年。同日降雨量亦破紀錄，天文台錄得368.9毫米雨量，創下1884年以來8月單日最高。第四個黑雨歷時11小時15分鐘，亦成為歷來第二長，僅次2023年9月7至8日16小時35分鐘的「世紀暴雨」。

今次暴雨引發多區水浸及山泥傾瀉，錄得逾12,000次雲對地閃電。翻查資料，政務司長陳國基領導的極端天氣督導委員會2023年9月因應「世紀暴雨」首度作「極端情况」公布，指示除必要人員外，僱員應留在原來地點或安全地點，不要啟程上班。

陳國基fb籲僱主「情理兼備」處理

當局昨日未有作極端情况公布，引起社會關注。政府發言人回覆稱，若天災帶來極端而廣泛的影響，如大規模停電、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、公共交通服務嚴重受阻，會按市面實際情况及其他影響市民有效復工的狀况，包括受阻規模，考慮作極端情况公布，讓一般僱員在8號熱帶氣旋或黑雨警告取消後繼續留在安全地方，而非立即啟程返回工作地點上班。

陳國基昨在facebook專頁表示，政府有完整應變部署機制應對惡劣天氣，黑雨生效時立即啟動緊急事故監察及支援中心，由相關部門首長級人員實時監察市面，協調應變。他呼籲僱主「盡量採取情理兼備的方式，以僱員的人身安全為優先考慮，彈性處理工作安排」。保安局長鄧炳強昨在立法會被問到今次為何無「超前部署」、是否慢了，並無回應。

議員信經科學評估 籲勞資互諒

工權會總幹事蕭倩文認為，天文台早於清晨發黑雨並適時延長，不少打工仔毋須上班，故影響不大，惟現無法例規定黑雨要停工，飲食、保安及清潔等行業仍需冒雨上班，呼籲僱主先考慮僱員安全並溝通。她認為極端情况準則太模糊，長時間黑雨已反映天氣惡劣，政府應檢視，考慮路面及水浸等發出「極端情况」公布。勞工界立法會議員周小松則稱相信政府未有發布是經過科學評估，呼籲僱傭雙方就復工情况互諒。

地下天文台：雨量遜前年 「極端」難界定

「地下天文台」台長方志剛表示，暴雨屬中小型天氣系統，影響範圍小且強度變化大，現時科技未能準確捕捉變化，因此「超前部署」難度高。他認為今次雨量與2023年暴雨仍然有距離，且極端情况難界定，因天氣可多方面影響社會，不能只根據氣象數據，香港已做得不錯。

