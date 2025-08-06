明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

黑雨「翻發」破3紀錄 未列「極端」 勞工團體質疑準則模糊 政府：考慮影響規模

【明報專訊】香港暴雨連日，天文台昨晨再發黑雨警告，為8日內第四次，成為一年內最多「黑雨」及最快「翻發」紀錄，亦屬有紀錄以來8月單日雨量最高。多區出現水浸之下，政府未如2023年「世紀暴雨」公布界定為「極端情况」。有勞工團體認為「極端情况」準則模糊，建議政府檢視；有氣象專家則認為難以界定，今次亦未及2023年嚴重。政府發言人回覆本報表示，若天災影響「極端而廣泛」，如大規模停電及廣泛地區水浸等，會按市面情况及其他影響市民有效復工的狀况，考慮作極端情况公布。

天文台昨日傍晚6時15分取消所有暴雨警告，晚上10時55分再發黃雨警告，今凌晨零時許取消，預測周四周五天氣方見穩定（見另稿）。

8日4次 昨雨量破8月單日紀錄

本港天氣連日不穩，天文台前晚11時45分發出今年第三個黑雨警告，昨晨2時10分取消，5時50分再發黑雨，相距3小時40分成為歷來最快「翻發」；昨日亦是8天內第四次發黑雨，令2025年成最多黑雨之年。同日降雨量亦破紀錄，天文台錄得368.9毫米雨量，創下1884年以來8月單日最高。第四個黑雨歷時11小時15分鐘，亦成為歷來第二長，僅次2023年9月7至8日16小時35分鐘的「世紀暴雨」。

今次暴雨引發多區水浸及山泥傾瀉，錄得逾12,000次雲對地閃電。翻查資料，政務司長陳國基領導的極端天氣督導委員會2023年9月因應「世紀暴雨」首度作「極端情况」公布，指示除必要人員外，僱員應留在原來地點或安全地點，不要啟程上班。

陳國基fb籲僱主「情理兼備」處理

當局昨日未有作極端情况公布，引起社會關注。政府發言人回覆稱，若天災帶來極端而廣泛的影響，如大規模停電、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、公共交通服務嚴重受阻，會按市面實際情况及其他影響市民有效復工的狀况，包括受阻規模，考慮作極端情况公布，讓一般僱員在8號熱帶氣旋或黑雨警告取消後繼續留在安全地方，而非立即啟程返回工作地點上班。

陳國基昨在facebook專頁表示，政府有完整應變部署機制應對惡劣天氣，黑雨生效時立即啟動緊急事故監察及支援中心，由相關部門首長級人員實時監察市面，協調應變。他呼籲僱主「盡量採取情理兼備的方式，以僱員的人身安全為優先考慮，彈性處理工作安排」。保安局長鄧炳強昨在立法會被問到今次為何無「超前部署」、是否慢了，並無回應。

議員信經科學評估 籲勞資互諒

工權會總幹事蕭倩文認為，天文台早於清晨發黑雨並適時延長，不少打工仔毋須上班，故影響不大，惟現無法例規定黑雨要停工，飲食、保安及清潔等行業仍需冒雨上班，呼籲僱主先考慮僱員安全並溝通。她認為極端情况準則太模糊，長時間黑雨已反映天氣惡劣，政府應檢視，考慮路面及水浸等發出「極端情况」公布。勞工界立法會議員周小松則稱相信政府未有發布是經過科學評估，呼籲僱傭雙方就復工情况互諒。

地下天文台：雨量遜前年 「極端」難界定

「地下天文台」台長方志剛表示，暴雨屬中小型天氣系統，影響範圍小且強度變化大，現時科技未能準確捕捉變化，因此「超前部署」難度高。他認為今次雨量與2023年暴雨仍然有距離，且極端情况難界定，因天氣可多方面影響社會，不能只根據氣象數據，香港已做得不錯。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞