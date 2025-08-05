截至6月「優化計劃」近3萬外勞在港工作

餐飲失業率升 工會促暫緩輸勞

計劃推行近兩年來，先後有本地工人投訴僱主在聘請外勞後解僱本地員工，或縮減本地員工工時。政府今年6月宣布推出多項措施加強保障本地工人優先就業，包括規定僱主遞交申請後半年內提交的其他申請一般不獲處理，特殊情况除外；勞工處在「互動就業服務」網站刊登涉及輸入外勞申請的職位空缺資料時，會展示申請公司的名稱，鼓勵求職者應徵。

勞工處今年6月回覆本報表示，截至今年5月，計劃接獲逾1.5萬宗申請，涉及12.9萬名外勞，同期批出約6.1萬名外勞，當中逾4.1萬人從事以往一般不得輸入勞工的工種，包括9910人任侍應。

勞工處昨晚回覆本報數據顯示，截至6月30日，計劃接獲16,969宗申請，涉及申請輸入136,745名勞工；有29,645名輸入勞工仍在港工作，最多人從事餐飲服務業，佔13,877人。