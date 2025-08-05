明報新聞網
要聞

無理拒聘本地工 公司禁輸勞一年 首宗行政制裁淨康集團 程展緯：應徵未派表後落選

【明報專訊】勞工處推出補充勞工優化計劃近兩年，首度對違規僱主實施行政制裁。勞工處昨日指淨康集團有限公司無合理理由拒聘合資格本地求職者，違反本地招聘規定，上月底起拒絕其隨後一年就計劃提交的輸入勞工申請，並中止處理已提交的申請。藝術家程展緯向本報確認事件涉及他早前應徵並遭拒聘的教堂清潔員崗位，又稱6月起應徵6份工作，有5份涉無理拒聘，認為不屬個別事件。有議員認為懲罰阻嚇力不足，倡延長禁令到3至5年。

前年9月推出的補充勞工優化計劃，暫停原先26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入外勞的規定兩年。僱主透過計劃申請輸入外勞，須就每宗申請作為期4星期本地招聘，優先聘請合資格本地工人。

補充勞工優化計劃實施兩年首制裁

勞工處昨宣布對淨康集團有限公司實施行政制裁，7月31日起拒絕處理該公司隨後一年就計劃提交的輸入勞工申請，同時中止處理其已提交的申請。處方指該公司早前在計劃下作4星期本地招聘時，無合理理由拒絕聘用合資格的本地求職者，違反本地招聘規定。

據淨康集團網頁，該公司為害蟲防治、深層清潔及空氣淨化提供解決方案。本報記者昨致電淨康查詢，對方說暫不回應；淨康截稿前未回覆電郵查詢。

程展緯早前透過勞工處補充勞工優化計劃空缺欄，獲悉淨康招聘教堂清潔員，招聘資訊列明有「大量」空缺，工作地區為港九新界。他上門見工時未獲對方給予應徵表格，亦無筆錄及記下名字，其後獲告知落選。

指招聘列明有「大量」空缺

程稱已舉報5同類情况公司 促當局修正漏洞

程展緯說，僱主只需刊登招聘廣告自稱有空缺，過程不受監管，質疑4星期本地招聘要求兒戲且有漏洞，如非他今次考察應徵，當局亦難證實違規情况。他舉例今次個案的招聘廣告稱有大量空缺，惟毋須列出空缺數目，應徵時對方稱已夠人，反映招聘廣告資訊透明度低，勞工難監察及應徵適合工作。他認為當局亦要審視現有規則與工具，如要求招聘廣告列出更仔細詳情。

程表示，自6月起應徵6份有申請外勞的崗位，包括售貨員及清潔工等，當中5份涉及同類無理拒聘本地員工情况，已向勞工處舉報。他指有關比例反映無理拒聘情况普遍，如不修正漏洞及全面檢視計劃，行政制裁個別個案毫無意義，稱願與處方交流合作。他認為禁止申請外勞一年且無罰款對涉事公司損耗不大，甚至令勞工處損失調查行政費用，浪費處方前線人員的付出。

勞界倡延長禁令設罰款 議員：現阻嚇力小

立法會勞工界議員周小松認為，勞工處規管及時惟阻嚇力太小，「如僱主本身都請到人，停一年沒太大損失和成本」，相關公司禁令過後亦可再申請。他建議延長禁令到3至5年、對違規者處行政罰款，以及極嚴重個案永久不得輸入外勞。他認為政府可要求獲批外勞公司每半年申報本地工人及外勞人數，如本地工人突減即針對巡查，同時加強「放蛇」及執法。

工聯會議員陸頌雄認為今次是典型假招聘案例，「但只是濫用外勞的冰山一角」，要求政府進一步嚴厲打擊相關僱主。他認為禁止輸入外勞一年的行政處分阻嚇力有限，應制定更具阻嚇力的懲罰措施。

環境衛生業界：九成有申輸勞 屬個別事件

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，清潔行業缺約三成人手，惟因工作辛苦致本地招聘難，即使薪酬待遇較部分行業好，多數人亦不願入行。她說業界九成公司有申請輸勞，大部分有跟從勞工處要求並獲批，認為淨康屬個別事件。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

