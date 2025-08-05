無理拒聘本地工 公司禁輸勞一年 首宗行政制裁淨康集團 程展緯：應徵未派表後落選

前年9月推出的補充勞工優化計劃，暫停原先26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入外勞的規定兩年。僱主透過計劃申請輸入外勞，須就每宗申請作為期4星期本地招聘，優先聘請合資格本地工人。

補充勞工優化計劃實施兩年首制裁

勞工處昨宣布對淨康集團有限公司實施行政制裁，7月31日起拒絕處理該公司隨後一年就計劃提交的輸入勞工申請，同時中止處理其已提交的申請。處方指該公司早前在計劃下作4星期本地招聘時，無合理理由拒絕聘用合資格的本地求職者，違反本地招聘規定。

據淨康集團網頁，該公司為害蟲防治、深層清潔及空氣淨化提供解決方案。本報記者昨致電淨康查詢，對方說暫不回應；淨康截稿前未回覆電郵查詢。

程展緯早前透過勞工處補充勞工優化計劃空缺欄，獲悉淨康招聘教堂清潔員，招聘資訊列明有「大量」空缺，工作地區為港九新界。他上門見工時未獲對方給予應徵表格，亦無筆錄及記下名字，其後獲告知落選。

指招聘列明有「大量」空缺

程稱已舉報5同類情况公司 促當局修正漏洞

程展緯說，僱主只需刊登招聘廣告自稱有空缺，過程不受監管，質疑4星期本地招聘要求兒戲且有漏洞，如非他今次考察應徵，當局亦難證實違規情况。他舉例今次個案的招聘廣告稱有大量空缺，惟毋須列出空缺數目，應徵時對方稱已夠人，反映招聘廣告資訊透明度低，勞工難監察及應徵適合工作。他認為當局亦要審視現有規則與工具，如要求招聘廣告列出更仔細詳情。

程表示，自6月起應徵6份有申請外勞的崗位，包括售貨員及清潔工等，當中5份涉及同類無理拒聘本地員工情况，已向勞工處舉報。他指有關比例反映無理拒聘情况普遍，如不修正漏洞及全面檢視計劃，行政制裁個別個案毫無意義，稱願與處方交流合作。他認為禁止申請外勞一年且無罰款對涉事公司損耗不大，甚至令勞工處損失調查行政費用，浪費處方前線人員的付出。

勞界倡延長禁令設罰款 議員：現阻嚇力小

立法會勞工界議員周小松認為，勞工處規管及時惟阻嚇力太小，「如僱主本身都請到人，停一年沒太大損失和成本」，相關公司禁令過後亦可再申請。他建議延長禁令到3至5年、對違規者處行政罰款，以及極嚴重個案永久不得輸入外勞。他認為政府可要求獲批外勞公司每半年申報本地工人及外勞人數，如本地工人突減即針對巡查，同時加強「放蛇」及執法。

工聯會議員陸頌雄認為今次是典型假招聘案例，「但只是濫用外勞的冰山一角」，要求政府進一步嚴厲打擊相關僱主。他認為禁止輸入外勞一年的行政處分阻嚇力有限，應制定更具阻嚇力的懲罰措施。

環境衛生業界：九成有申輸勞 屬個別事件

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，清潔行業缺約三成人手，惟因工作辛苦致本地招聘難，即使薪酬待遇較部分行業好，多數人亦不願入行。她說業界九成公司有申請輸勞，大部分有跟從勞工處要求並獲批，認為淨康屬個別事件。

