學生宿位需求殷 地產商早拓市場

宏安地產行政總裁鄧灝康去年表示，學生宿舍為集團未來重點發展項目，期望往後每年可增加一個規模相若之學生宿舍項目。此外，日前永義國際亦宣布開拓相關業務，推出首個紅磡漆咸道北470至478號的「THE QUAD森里」招租，項目鄰近理工大學及都會大學，提供200個房間，海景雙人房月租每人約6800元起。

中原創學生宿舍品牌 首項目尖沙嘴

中原集團亦加入進軍學生宿舍市場。中原集團主席施永青上月宣布，旗下中原投資成立學生宿舍品牌CAMPUS ONE COMMUNITIES，其首個項目位於尖沙嘴漆咸道南117號「一步居117」正式招租，三人房每牀位月租6355元起，該公司目標未來兩三年營運學生宿舍共3000個牀位。

業界預計，新措施對空置率較高的乙級商廈將有正面作用。對於酒店及商廈鬆綁，可改裝成學生宿舍，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析，發展商或投資者選用住宅或酒店改作學生宿舍，將來退出計劃，不作學生宿舍，項目即可拆售。

業界料有利空置率高乙級商廈

張又稱，商用物業改裝學生宿舍的好處是地積比率相對高，可發展建築面積較多，惟受限於條例，以商用物業改學生宿舍，或因在規劃上沒住宿機構的用途，變相要申領旅館牌照，是唯一較繁複之處，但整體而言，兩類物業作學生宿舍差異不大。