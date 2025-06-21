明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

容靈活改裝 都大盼善用酒店宿舍車場 恒大正洽租酒店 稱增發展商合作意願

【明報專訊】發展局擬「拆牆鬆綁」准將酒店及商廈改為學生宿舍，有自資院校表示歡迎。去年香港都會大學購入紅磡一幢酒店作學生宿舍，以應對宿位需求，該校校長林群聲昨向本報稱，該酒店現有9000平方呎空間為停車場及辦公室，現行規定下難改用途，落實新措施可改為學生活動中心，幫助學生發展。恒生大學校長何順文表示正與酒店洽談租用宿位，措施料增加對方合作意願。

發展局文件指出，將擴闊「酒店」用途定義至自資私營學生宿舍，部分設施改裝前如已獲豁免計入總樓面面積，新措施下可獲保留並繼續獲豁免，容許靈活改裝地方。

林群聲說，都大購入做宿舍的酒店已獲取酒店牌照，並有不少獲豁免面積；而新措施下，即使改裝亦可續獲豁免。他說，現時酒店6000平方呎停車場及3000平方呎後台辦公室不符學生需要，未來有望改裝，例如將停車場改為學生活動中心及健身室，有助學生發展，毋須再打通酒店房間作研討會等學生活動用途。他說，都大約有7000名非本地生，宿舍430個宿位未能應付需求，會繼續尋找校外宿位。

何順文表示，恒生大學有5000名本科生，當中1800人為非本地生，校內只有1300個宿位，供不應求，去年與新蒲崗一間酒店合作，向學生出租宿位，估計出租率逾九成。他說現正與另外一兩個發展商洽談，擬租用酒店作學生宿舍，新措施有助減低發展商營運成本，料可增對方合作意願。

華懋：積極參與計劃

華懋集團回應查詢稱支持政府建議，將積極參與計劃。華懋表示，放寬政策有助香港教育行業發展，為學生提供多元化選擇，集團將持續審視投資機會，包括轉型現有物業、合併與收購，以實現長期可持續發展。

相關字詞﹕學生宿舍 發展局 拆牆鬆綁

上 / 下一篇新聞