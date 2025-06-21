容靈活改裝 都大盼善用酒店宿舍車場 恒大正洽租酒店 稱增發展商合作意願

發展局文件指出，將擴闊「酒店」用途定義至自資私營學生宿舍，部分設施改裝前如已獲豁免計入總樓面面積，新措施下可獲保留並繼續獲豁免，容許靈活改裝地方。

林群聲說，都大購入做宿舍的酒店已獲取酒店牌照，並有不少獲豁免面積；而新措施下，即使改裝亦可續獲豁免。他說，現時酒店6000平方呎停車場及3000平方呎後台辦公室不符學生需要，未來有望改裝，例如將停車場改為學生活動中心及健身室，有助學生發展，毋須再打通酒店房間作研討會等學生活動用途。他說，都大約有7000名非本地生，宿舍430個宿位未能應付需求，會繼續尋找校外宿位。

何順文表示，恒生大學有5000名本科生，當中1800人為非本地生，校內只有1300個宿位，供不應求，去年與新蒲崗一間酒店合作，向學生出租宿位，估計出租率逾九成。他說現正與另外一兩個發展商洽談，擬租用酒店作學生宿舍，新措施有助減低發展商營運成本，料可增對方合作意願。

華懋：積極參與計劃

華懋集團回應查詢稱支持政府建議，將積極參與計劃。華懋表示，放寬政策有助香港教育行業發展，為學生提供多元化選擇，集團將持續審視投資機會，包括轉型現有物業、合併與收購，以實現長期可持續發展。