教局定資格 不同院校學生可「混住」

教育局為先導計劃制定資格準則，包括應由政府資助或自資院校的全日制本地或非本地學生入住宿舍，而宿舍舍監、訪問學者等「其他租戶」，在任何時間也不可超過最高住宿人數的10%。教育局發言人表示，「混住」有助宿生接觸不同的人，「也是一件正面的事」，認為舍堂文化亦「不一定要限於某一院校的學生」。

局方另要求發展商／營辦商在申請獲批起計18月內完成改裝，而所有房間及牀位只可出租，不可以個別出售，即俗稱「賣散」。

申請人須簽聲明 每年交審核報告

申請人須在提出申請時簽署法定聲明，並在學生宿舍營運期間，每年向教育局提交經核證的審核報告，提供學生宿位入住情况的統計數字，並證明報告期內遵從資格準則。

當局表示，倘出現違規情况，例如宿舍大部分時間租予非學生，又或將個別宿舍出售，政府將根據聲明、地契和相關法例採執管行動，例如就虛假陳述起訴；違規發展商／營辦商在若干時間內亦不得再次參與計劃。