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酒店商廈准免改劃轉學生宿舍 教局稱增宿位「沒目標」 中大促定路線圖助增收生

【明報專訊】資助大學及自資院校非本地生限額近年放寬，學生宿舍供不應求。政府昨日公布下月中推出先導計劃，容許酒店及商廈毋須經任何規劃程序改裝成學生宿舍。發展局估計，每個項目可節省6至9個月前期規劃時間，料首批項目2026/27學年啟用。教育局表示無意為增加宿位數目訂定「硬指標」。中文大學入學及學生資助處長王家徹表示，「強烈鼓勵」政府為全港宿位供應制定路線圖，這將有助各院校知悉「收生可以有幾進取」。

多招鬆綁 料首批26/27學年啟用

發展局及教育局昨向立法會提交文件，交代先導計劃詳情，包括擴闊「酒店」用途定義、放寬地積比率和上蓋面積，以及豁免總樓面面積（見表）。先導計劃下，絕大多數「商業」地帶用地上的酒店或商廈，將毋須規劃程序已可改裝成學生宿舍；而改裝後出現「過剩樓面面積」准予保留，可改裝成宿舍以增加供應。當局亦進一步建議屋宇署容許市場靈活改裝，包括將停車場或酒店員工飯堂改裝成健身室、自修室、洗衣房等。

發展局：不見城規阻力 市場想快推

相關建議下周二（24日）交立法會討論，下周五（27日）交城規會審議；而教育局下月中接受申請。發展局表示計劃旨在短時間內提供更多宿位，「看不到（城規會）有很大阻力」，亦否認推行過急，早前已向學界及市場摸底，「感覺到市場很想快點推出」。專上院校或私人發展商／營辦商可各自或合作向教育局申請，局方預計約2至4周內通知申請人是否符合資格。

本港現有4.4萬個學生宿舍單位，今學年全日制本科生及研究生共19.2萬人，而非本地生人數近年呈升勢（見圖）。教育局發言人稱，八間資助大學40%非本地生學士學額未用盡，今學年僅達23%，「即數目一定增加」。發言人稱局方對宿位供應「沒目標」，「沒說3年後便一定要達至什麼水平」。

中大現提供近萬個本科生及研究生宿位，屬八大最多。王家徹表示，今學年中大招收非本地生佔比17%，「哪怕中大已有這麼多宿位，需求仍達四位數，甚至五位數」。他說，大學不能漠視學生住屋需求而隨意招收非本地生，「強烈鼓勵政府在（宿位）規劃有路線圖、時間表」，在北都大學教育城有規劃前，這有助高教界解決宿位短缺問題。

「讓空置商廈更好用途」 租金不限

此外，本港寫字樓需求下降，其中乙級商廈空置率16%、丙級11%。發展局發言人回應先導計劃是否為解決空置率高企時表示，計劃初衷是增加學生宿舍，「今次計劃可讓正空置或出租率稍遜的商廈有一個更好用途，如達這個目的，也是好事」。發言人說，局方不為租金設限，由市場自由定價，但冀供應增加可令租金下調。

本土研究社成員陳劍青表示，隨着非本地生限額放寬，大學周遭劏房及私樓租金上升，先導計劃有助紓緩租金高企。他認為，放寬更改用途屬活用空置商廈權宜之策，惟屬臨時性質，建議政府為教育作長遠規劃，如善用廢校土地，為學生及教育服務業提供住宿，不應依賴私人市場供地。

測量師學會前會長林家輝表示，現時寫字樓租况「一潭死水」，先導計劃可為商廈提供多一條出路，相信商廈業主具申請意欲，「做學生宿舍長租、穩定，怎也好過望天打卦」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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