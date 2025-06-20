提振港市道 議員倡短期消費免稅額

立法會昨討論新民黨何敬康動議的「提振本地消費市場，為經濟注入發展動力」議員議案，他引述深圳邊檢總站數據，去年有逾7700萬香港居民人次經深圳各口岸出境，稱坊間有「唔係畀唔起，祖國更有性價比」說法，認為應重塑本港消費氣氛，舉例港人在日本名店倉購物覺得「行李超重都值」，建議啟德郵輪碼頭建大型名店倉。

對於政務司長陳國基日前稱市民北上消費是認同國家發展並「用腳投票」，謝偉俊稱，政府需思量如何令新移民、內地客及曾對香港無信心的市民回流，又說本港需令港人和旅客開心及有信心，才能帶動消費，否則與其他內地大城市無異。

副商經局長陳百里回應稱，由於市民和旅客消費模式轉變，對香港零售和餐飲業造成不同程度影響，但相關行業表現開始呈回穩迹象，相信政府繼續提倡盛事經濟和銀髮經濟，可讓業界和企業把握經濟轉型的機遇，吸引更多本地人及旅客消費。