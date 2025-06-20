中大研究：港人北上無擠壓本地消費

境外消費額佔比 疫情前後相若

中大偉倫經濟學教授及經濟系主任宋錚指出，據政府統計資料，香港居民到內地旅遊次數於去年恢復到疫前水平，港人境外消費額亦從疫情結束時接近零回升至每季度約500億元，佔總消費金額的比例約為9%；無論境外消費額及佔比，在疫情前後均相若並維持相對穩定，顯示港人「北上潮」並非新現象，實則為疫後的「返潮」，相信並非影響本地消費的主因。

AlipayHK數據：內地消費多服務業

在港多零售餐飲

談及本港零售業總銷貨值已連續下跌14個月，表現遜於市場預期，宋錚強調，疫情結束後本港餐飲及零售等部分行業確有下降趨勢，但降幅相較疫情前不明顯，亦「幾乎見不到」香港居民總體消費波動。

宋錚又引述研究報告表示，曾在內地交易的AlipayHK「資深」用戶中，服務業約佔其在內地的總支出接近一半，然而，經常北上的「資深」用戶在香港的消費則大部分集中在零售及餐飲，分別佔58%及29%，服務業僅佔12%（見圖）。細分港人在內地的服務業消費，包括健康與美容、按摩及其他個人服務等的生活服務類消費佔逾八成。宋錚稱，內地的服務業有獨特性，或正在創造港人在本港難以體驗到的服務產品，因此亦不會和在香港本地消費產生正面直接競爭。不過他亦補充稱不可斷言北上消費對香港經濟完全沒影響，政府應關注本港服務業面對的壓力，並為業界及從業員提供針對式支援或幫助其轉型。

稱內地服務港難體驗 不會直接競爭

研究報告亦提及，港人在內地消費由以往集中在大灣區與一線城市，逐步擴散至其他地區如灣區低線城市，乃至北上重慶、長沙等地。宋錚認為，現時內地消費力不足，港人北上對內地經濟是「及時雨」，相信未來北上消費潮會持久存在，但規模及結構會與疫前相若，金額「回歸正常」，在短暫的未來不會有劇烈變化。