明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

電話卡實名擬收緊 7月立會討論建議

【明報專訊】有市民被盜用身分後，對方註冊多個電話儲值卡從事不法行為，致事主多次被捕。政府擬於年內提出加強措施，早前已預告會審視電話儲值卡數目上限、禁止轉售已實名登記的電話卡或利用他人資料牟利作實名登記等，立法會資訊科技及廣播事務委員會7月的會議將討論相關建議。

本報向多間電訊商查詢在電話卡實名制下處理市民查核名下號碼的安排。其中CSL稱已將預付儲值卡實名登記平台與政府的「智方便」系統連結，亦會不時抽樣檢查登記人資料；SmarTone稱，客戶如需查詢名下登記電話卡數量，必須赴門市及以身分證明文件正本核實身分；儲值卡客戶則可通過網上查詢。「3」同樣表示，客戶可登入網頁查看名下儲值卡數量，若要求註銷名下號碼或暫停其身分證用作新申請，則會按程序盡快處理。

被盜身分註冊電話儲值卡的事主Ben認為，現時制度只需拍攝身分證照片即可完成認證，毋須人臉識別，做法太簡單，亦希望政府提出的措施可進一步釐清通訊辦和電訊商的責任。

議員倡設中央資料庫管理

工聯會立法會議員梁子穎曾質疑電話卡實名登記形同虛設，有市民無法查詢名下電話卡數目，易被盜用身分，倡政府設統一的中央資料庫並統籌管理，確保市民可以查詢名下電話號碼詳情。創科界議員邱達根則指利用人臉比對技術會較複雜，尤其涉及私隱問題，認為透過電訊商數據互通、共同監控異常行為已足以應對盜用身分問題。

上 / 下一篇新聞