電話卡實名擬收緊 7月立會討論建議

本報向多間電訊商查詢在電話卡實名制下處理市民查核名下號碼的安排。其中CSL稱已將預付儲值卡實名登記平台與政府的「智方便」系統連結，亦會不時抽樣檢查登記人資料；SmarTone稱，客戶如需查詢名下登記電話卡數量，必須赴門市及以身分證明文件正本核實身分；儲值卡客戶則可通過網上查詢。「3」同樣表示，客戶可登入網頁查看名下儲值卡數量，若要求註銷名下號碼或暫停其身分證用作新申請，則會按程序盡快處理。

被盜身分註冊電話儲值卡的事主Ben認為，現時制度只需拍攝身分證照片即可完成認證，毋須人臉識別，做法太簡單，亦希望政府提出的措施可進一步釐清通訊辦和電訊商的責任。

議員倡設中央資料庫管理

工聯會立法會議員梁子穎曾質疑電話卡實名登記形同虛設，有市民無法查詢名下電話卡數目，易被盜用身分，倡政府設統一的中央資料庫並統籌管理，確保市民可以查詢名下電話號碼詳情。創科界議員邱達根則指利用人臉比對技術會較複雜，尤其涉及私隱問題，認為透過電訊商數據互通、共同監控異常行為已足以應對盜用身分問題。