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陳國基稱高官責任制非為懲罰 暫無實施時間表

【明報專訊】政府正研究設立「高層官員責任制」，負責相關工作的政務司長陳國基昨日接受傳媒訪問，表示責任制並非為了懲罰公務員，旨在協助部門找出嚴重問題，以及普遍而一直存在的問題，提升管治能力。他說暫時未有實施時間表，將盡快完成研究後提交報告。

特首李家超早前提出設立「高層官員責任制」，針對重複及廣泛的問題，加強高層公務員的領導責任和角色。負責研究責任制的陳國基昨接受電子傳媒訪問，表示希望新制度結合司局長問責制，協助公務員找出和防範嚴重問題，從而提升政府效率，強調「最理想是無懲罰情况出現」。

皇后山水質事件須問責？

稱部門已盡力補救

早前皇后山邨食水水質事件，政府的回應惹社會質疑。被問到事件是否須問責的例子，陳國基稱不想列舉任何例子，認為部門在事件中已盡力補救，「我想問題並非百分之百他們能夠控制」。至於若有公務員在工作時間以外違法，他說部門首長毋須問責。

政府一直積極「搶人才」，領導教育、科技和人才委員會的陳國基表示，已有很多頂尖人才來港，包括諾貝爾物理學獎及文學獎得主、奧斯卡金像獎得主，以及多名奧運得獎運動員，惟基於私隱不能披露身分。

港人北上消費，陳國基早前形容是市民「用腳投票」認同國家發展，他在訪問稱市民有選擇權，「市民消費取捨很難避免，或者如何呼籲他們不要去（內地）」，但認為本港美食、便利等優勝之處對市民和旅客仍吸引。

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