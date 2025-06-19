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夏寶龍訪禮賓府 稱李家超在國安經濟民生有積極進展

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍昨日抵港，展開為期5天考察行程，他昨晚到禮賓府，與特首李家超、終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥及一眾司局長會面。夏寶龍表示，李家超帶領特區政府在維護國安、拼經濟、謀發展、惠民生等各方面工作「取得積極進展」，相信李家超與政府「能切實擔起作為特區當家人和第一責任人的責任」，帶領香港實現更好發展。

夏寶龍昨午約5時經深圳灣口岸抵港，港澳辦副主任農融等隨行，傍晚到禮賓府會見李家超、張舉能及梁君彥，並與特區政府高層官員會面座談。中聯辦主任周霽、外交部駐港特派員崔建春、中央駐港國安公署署長董經緯亦有出席。

李感謝夏一直重視支持香港

港澳辦會後發稿引述夏寶龍表示，李家超與特區政府「擔當作為、銳意進取」，相信其能夠勇於改革、創新實幹，帶領社會全面準確和堅定不移貫徹一國兩制，發揮制度優勢，推動香港融入國家發展大局，讓本港實現更好發展，為國家「強國建設、民族復興」作出新貢獻。

李家超則感謝夏寶龍一直重視和支持香港，歡迎夏來港出席周六的「香港國安法公布實施5周年論壇」，以及了解本港經濟和社會發展最新情况。

據了解，夏寶龍今日將與8間資助大學的校長及校董會或校委會主席會面，是他首次集體會見本港大專院校管理層。今次是夏寶龍連續第三年訪港，消息稱他會到北部都會區考察，並與商會、法律界等會面，周日（22日）結束行程。

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