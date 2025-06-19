QS稱亞洲院校受惠美不穩 「美不可視領先理所當然」

料美5年80高等院校倒閉

QS最新世界大學排名顯示，187間去年曾上榜的美國高校，逾三成即60間排名按年下跌。Ben Sowter認為，儘管MIT、哈佛、史丹福等傳統名校能維持高排名，但亞洲、歐洲等院校持續崛起，其餘的美國高校將面臨更大挑戰。QS以香港大學打入全球11取代美國賓夕法尼亞大學為例，稱亞洲正受惠於美國各項不穩定政策，排名持續上升，預料國際頂尖高教界的重心將逐步從美國向外移。

另外，QS提到逾八成美國高校在「國際生比例」指標的分數有所下跌，歸因不穩定的簽證政策和延誤的入學面試，威脅（threaten）美國的留學品牌。

美國近月擬收緊國際學生簽證，包括早前嘗試禁止哈佛大學新生入境。QS行政總裁Jessica Turner認為，面對高校收生率下跌及財政緊絀，美國不應犧牲高校對國際生的吸引力，稱國際生除可為美國帶來經濟效益，亦能加強當地軟實力。