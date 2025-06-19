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3校QS排名新高 港大全國第一 機構關注削資 料擴非本地生有助紓困

【明報專訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今日公布「世界大學排名2026」，本港6間資助大學的排名按年上升，其中5間打入世界百強（見表）。香港大學全球排第11，創該校歷來新高，位列全國及全港第一，再次超越今年排第14的北京大學。中大和理大排名亦創新高。QS高級副總裁Ben Sowter認為，港校面對削資有財務壓力，相信擴大非本地生限額有助院校紓困。多間院校稱排名印證校方卓越表現，嶺大指排名有「滯後性」，未反映近年大學發展。有學者兼議員認為各排名準則不一，只供參考。

6校升城大跌 教大首參與

8間資助大學中，除了城大排名下降1位、教大（530位）首次參與排名，其餘6間排名均上升。香港9間院校上榜，以港大位列11最高，全國排名亦是第一，其亞洲排名僅次排第8的新加坡國立大學。中大排第32名，科大44名，理大54名，城大63名，浸大244名，教大530名，嶺大701至710名，都會大學781至790名。

QS：港校學術影響力增

Ben Sowter表示，排名上升因港校有愈來愈多的學術影響力和國際參與，惟他留意到港校面對削資，認為擴大非本地生限額可助院校紓困。他又稱港府近年推動「留學香港」品牌，相信可吸納更多學研人才。QS另分析美國情况，以港大為例，稱受惠於美國不穩定政策，亞洲院校排名將逐漸崛起。

港大：助國家發展成教育強國

港大昨日引述校長張翔稱，排名印證港大正成為「全球卓越學府」，將持續創新，助國家發展成教育強國。中大引述校長盧煜明稱，排名彰顯中大學術成就和研究成果。科大稱排名彰顯校方致力推動創新和多元化教研的發展。浸大稱會以排名作為提升教研水平的重要參考。理大校長滕錦光及教大校長李子建均對排名結果感到鼓舞。

城大：論文引用率全球第二

城大昨以「論文引用率全球第二 僅次哈佛、勝加州理工」為題發稿，稱其QS排名下的「教員論文平均被引用次數」評審指標創港校排名新高，反映該校研究於區內保持領先。

嶺大：數據滯後未反映發展

嶺大稱，該排名着重「學術聲譽」及「僱主聲譽」指標，分數主要依據全球學者與僱主的問卷調查，對規模較大、知名度高的大學較有利，但嶺大規模較小，排名難完全展現其辦學特色和實質表現，又稱數據有「滯後性」，未能反映該校近兩年發展。

都大表示，該校是本港首間上榜的自資大學及應用科學大學，反映該校教研、師資質素維持國際水平。

立法會議員兼中大工程學院副院長黃錦輝認為，各大排名機構的評審準則不同，舉例近日發表的《美國新聞與世界報道》和《泰晤士高等教育》大學影響力排名，中大和科大分別是全港第一，認為可參考，但「唔使太認真」。

黃錦輝又說，不擔心削資影響排名和教學質素，校方有不同途徑申請資金。他關注美國擬收緊國際生簽證，或導致香港未來一兩年迎來大批國際生，籲政府確保院校有足夠配套和容量。

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