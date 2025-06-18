日水產檢測 港府新聞稿刪「不排除收緊」

環境局：按事態證據評核放寬禁令否

內地2023年8月起一直「全禁」日本47個都道府縣的水產，特區政府前年採取的進口禁令則限於福島、東京、千葉等10個都縣的水產、海鹽和海藻食品。由禁令實施至昨日，政府共檢測14.4萬食品樣本（包括水產），輻射水平均合格。

中日上月達協議 謝展寰月初晤日總領事

日媒「共同社」早前報道，中國政府5月底與日本達協議，10個都縣以外的日本水產或可重返中國市場。環境及生態局長謝展寰本月初曾與日本駐港總領事三浦潤會面，討論水產禁令事宜。

核污水排海爭議降溫之際，本報近期發現，政府每個工作天更新、公布檢測結果的「日本進口水產的檢測情况」新聞稿，已刪除「由於日本核污水排放安排前所未見，而且會持續30年或以上，政府當局會密切監察情况，和繼續實施已加強的檢測安排。若發現異常情况，不排除進一步收緊禁止進口的範圍」一段。翻查過去新聞稿，該段落自2023年9月起每天均被提及，上月29日最後一次出現後，一直至昨天更新的新聞稿，未再出現。

本報向環境及生態局查詢刪除段落原因、有否放寬禁令時間表，局方未正面回應，稱知悉日方正採取積極措施，持續開展國際原子能機構框架下對福島核污水排海設立的長期國際監測，會繼續按最新發展和科學證據，評核有沒有條件逐步放寬。

專家倡分階段放寬 餐廳稱「錦上添花」

香港高等教育科技學院食品及健康科學系主任陳舜宏表示，從科學而言，如食物檢測及排放核污水的取樣檢測均維持正常，可分階段放寬禁令，包括收窄禁令地區範圍。他又說，難保日後日本再排核污水時輻射水平超標，當局可持續檢測。

日式餐廳負責人陳強表示，港人其實已對事件淡忘，亦不憂慮食安問題，但如放寬禁令固然是「錦上添花」。他又說，港商以往從10個都縣進口的水產量，只佔日本水產進口量10％至15％，但放寬禁令可以回復部分特色及季節性蠔類和魚類供應。

明報記者 陳展棋