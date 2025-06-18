失業率升至3.5% 建造零售地產同增

政府統計處昨日公布，今年3至5月失業率為3.5%，就業不足率為1.4%，兩者均較今年2至4月上升0.1個百分點。最新失業人數約13.58萬，增加約6400；同期就業不足人數約5.36萬，增加約6000。

最新數據反映大部分主要經濟行業失業率俱升，尤以建造業升幅明顯，上升0.6個百分點至6.3%；零售業與地產業上升0.4個百分點至4.9%及2.3%；餐飲服務活動業則維持5.7%。

議員倡重災行業停輸勞

勞福局長孫玉菡稱，外圍環境持續存在不確定性，市民和旅客消費模式轉變，不同行業的調整將影響新增職位速度，而未來數月新一批畢業生和離校人士投入勞工市場，可能進一步影響整體就業。同時他說，香港經濟穩步擴張，本地及外地經營者繼續進駐香港市場，應會為勞工市場提供支持。

勞聯勞工界議員周小松表示憂慮失業率持續上升，特別是餐飲業失業率仍高企，建造及零售失業率升勢未止，估計與私人工程未復蘇、本地消費不振等有關，他認為應暫停失業率高企的行業輸入外勞。

建造商會調查：地盤短缺率7%

另一邊廂，香港機電工程商聯會及香港建造商會同日發布需求調查表示，行內仍有人手短缺，前者稱目前全港工地仍缺823名機電工人，短缺率6.49%；後者則指210個工地尚欠3422名工人，短缺率7.01%。