明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

失業率升至3.5% 建造零售地產同增

【明報專訊】本港最新失業率為3.5%，上升0.1個百分點，建造業、零售業和地產業失業率升幅相對明顯。有議員憂慮失業率持續上升，敦促政府致力保護本地工人就業，暫停失業率高企的行業輸入外勞。

政府統計處昨日公布，今年3至5月失業率為3.5%，就業不足率為1.4%，兩者均較今年2至4月上升0.1個百分點。最新失業人數約13.58萬，增加約6400；同期就業不足人數約5.36萬，增加約6000。

最新數據反映大部分主要經濟行業失業率俱升，尤以建造業升幅明顯，上升0.6個百分點至6.3%；零售業與地產業上升0.4個百分點至4.9%及2.3%；餐飲服務活動業則維持5.7%。

議員倡重災行業停輸勞

勞福局長孫玉菡稱，外圍環境持續存在不確定性，市民和旅客消費模式轉變，不同行業的調整將影響新增職位速度，而未來數月新一批畢業生和離校人士投入勞工市場，可能進一步影響整體就業。同時他說，香港經濟穩步擴張，本地及外地經營者繼續進駐香港市場，應會為勞工市場提供支持。

勞聯勞工界議員周小松表示憂慮失業率持續上升，特別是餐飲業失業率仍高企，建造及零售失業率升勢未止，估計與私人工程未復蘇、本地消費不振等有關，他認為應暫停失業率高企的行業輸入外勞。

建造商會調查：地盤短缺率7%

另一邊廂，香港機電工程商聯會及香港建造商會同日發布需求調查表示，行內仍有人手短缺，前者稱目前全港工地仍缺823名機電工人，短缺率6.49%；後者則指210個工地尚欠3422名工人，短缺率7.01%。

相關字詞﹕商會 勞福局 孫玉菡 政府統計處 周小松 外勞 失業率

上 / 下一篇新聞