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補充勞工批逾6萬外勞 今限申請半年一次

【明報專訊】補充勞工優化計劃自2023年9月推出，截至上月批出8935宗申請，涉及逾6.1萬外勞，當中逾4.1萬、即68%從事以往一般不得輸入勞工的工種。勞工處昨日公布新措施「加強保障本地工人優先就業」，包括限制僱主半年內只可申請一次。有勞顧會勞方委員指放寬輸入外勞後接「海嘯式」申請，情况失控。

昔禁輸工種佔七成 勞顧委員嘆「海嘯式」申請

勞工處回覆本報表示，截至今年5月，該計劃接獲逾1.5萬宗申請，涉及12.9萬外勞，同期批出8935宗，涉約6.1萬名外勞，當中逾4.1萬人從事以往一般不得輸入勞工的工種，包括9910人任侍應、6979人任初級廚師、4367人任售貨員等。

勞工界一直關注外勞衝擊本地勞動市場，勞工處昨日公布新措施保障本地就業，包括限制僱主每半年只可申請一次（見表）。勞福局長孫玉菡昨於香港電台專訪稱，觀察到有僱主在半年內提出數次申請，同意這做法不太妥當，僱主應做好規劃；又指部分行業對外勞需求隨經濟及勞工市場變化，難定配額。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮表示，目前計劃每月接獲「海嘯式」申請，形容情况失控，樂見當局在計劃正式檢討前推出措施，相信半年限申請一次有助降低申請量，特別巡查及增設舉報渠道也有阻嚇力，「好過完全不做，止吓咳先」。

另一勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江稱相信政府留意到勞工市場變化，歡迎當局調整，但他認為目前措施均屬行政上加強監管，期望當局暫停部分本地就業及工資情况已受影響的行業輸入外勞，「這種措施比較具體，而且有效」。

相關字詞﹕林偉江 譚金蓮 勞顧會 孫玉菡 勞工處 外勞 補充勞工優化計劃

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