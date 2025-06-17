25持妝眼影逾八成含致敏重金屬

25款樣本涵蓋10款眼影筆、7款眼影霜或膏，以及8款眼影液或蜜，全部均為單色款。消委會檢測4種可刺激皮膚或可致敏的金屬元素，發現有20款樣本檢出鈷，含量由每公斤0.13至1.6毫克不等，含量最高為原產地美國的smashbox ALWAYS ON CREAM SHADOW，售價195元。消委會指出，即使無樣本檢出鎳，但對鎳有過敏反應者很多時同時對鈷過敏。

消委會亦發現19款樣本檢出鉻及一款檢出銻，前者含量介乎每公斤1.0至5.4毫克不等，消委會引述2003年丹麥一份評論文章，稱鎳、鈷和鉻等重金屬均為引致過敏性接觸性皮膚炎的常見原因，以每種金屬計算，可接受標準水平為不高於每公斤5毫克；若以此較水平比較，只有鉻含量每公斤5.4毫克的CHANTECAILLE Mermaid閃爍防水眼影高出標準水平。

可致痕腫 嚴重會脫皮

消委會研究及普查總監張昕帆指出，一般而言相關物質引起的敏感徵狀涉及眼睛周圍有些痕癢或紅腫，嚴重者會脫皮，若消費者使用眼影產品時有該些徵狀應立即停用，嚴重者應求醫。

（消委報告）