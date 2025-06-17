職訓局沈朝暉料任總幹事 消委：本周公布人選

消息稱，消委會總幹事一職將由沈朝暉接棒。沈自2021年11月起出任職訓局副執行幹事，據職訓局網站介紹，她專責商業和酒店及旅遊學科的策略發展，致力推動職訓局與本地業界、內地及海外持份者成為職業專才教育的策略伙伴，同時在內地成立職訓局職專教育服務公司，領導職訓局在機構與校友拓展事務的政策措施，以及技能比賽事務處的營運工作，以推廣職專教育。

航運管理經驗豐 曾任職機管局

翻查資料，沈朝暉加入職訓局前，曾出任機管局航空貨運及後勤總經理，2010年獲委任為珠海市珠港機場管理有限公司董事。她早年任職UPS亞太區高級營運總監，以及在DHL（Exel）亞太區及國泰航空出任高級管理職位，負責業務及市場發展。沈朝暉持有多倫多大學商務、財務、經濟及保險統計科學學士學位，悉尼大學工商管理碩士學位，比利時列日大學管理學院高階工商管理博士學位。

消委會目前由現任副總幹事何應富署任總幹事。據消委會去年12月在官網刊登總幹事招聘廣告，總幹事薪金調高至首長級薪級表第4點（D4），月薪約25.7萬至27.3萬元，合約為期兩年半，要求有至少15年與消費者或非牟利機構相關的高層管理經驗，熟悉政府工作，以及能夠駕馭複雜的政治、社會和經濟環境。

（消委報告）