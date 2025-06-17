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3款泥膠黏土檢可致敏防腐劑 有超標10倍

【明報專訊】消委會測試市面上15款泥膠或黏土玩具樣本，發現3款樣本含有「甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）」和「甲基異噻唑啉酮（MIT）」兩款可致敏防腐劑，檢出量均高於歐盟標準上限，其中一款樣本的CMIT檢出量更較上限高逾10倍。消委會稱，長時間接觸相關可致敏防腐劑可能誘發皮膚過敏；已將測試結果交海關跟進，海關稱正研究和了解報告，並作適當跟進行動。

海關：正研報告 適當跟進

15款樣本分別為6款小麥泥膠、3款米泥膠及6款黏土樣本，售價由12元至128元不等，消委會是次測試根據歐盟《玩具安全指令》訂定上限，檢測各樣本其中一個顏色的泥膠或黏土的防腐劑含量。測試發現，原產地為中國的「Creation Nation」小麥泥膠樣本，分別每公斤含有8.5毫克及0.3毫克的CMIT及MIT；同樣產自中國的「SANRIO」黏土樣本分別含有4.1毫克及0.5毫克的CMIT及MIT；產自日本的「Padico」黏土樣本則分別含有3.1毫克及0.36毫克的CMIT及MIT（見表）。

按歐盟標準測試 進口商：符本地要求

消委會稱，3款樣本的CMIT檢出量遠高於歐盟訂定上限約3.1倍至10.3倍；3款樣本的MIT檢出量亦高於歐盟上限（每公斤0.25毫克）最多1倍。消委會數碼市場發展與資訊科技小組主席潘釋正說，本港未有對玩具的CMIT或MIT等可致敏防腐劑的含量訂定要求，但建議廠商參考歐盟相關標準上限，改良產品配方以保障兒童安全。

消委籲用後放原處 沾塵髮即棄

「Creation Nation」進口商表示，現時本港未有限制玩具的CMIT和MIT含量，稱產品完全符合本地玩具安全要求及公司內部要求，強調產品已在市場銷售數年時間，其間無發生問題。消委會建議，每次使用泥膠或黏土玩具後，應將其放回原包裝盒或密封容器妥善保存，避免受環境污染；若發現產品沾染灰塵或毛髮，應即時停用並棄置。

（消委報告）

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