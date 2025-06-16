上訴委會獨立人士佔1 「免拖開會時間」

據泳總網站，上訴委員會今年展開新一輪兩年任期，7名成員中6人屬現屆泳總執委會成員，除了王敏超，還包括3名泳總副會長伍建新、蒙德揚及王賜豪，即處理涉及對泳總投訴個案主要由泳總管理層處理。中大麻醉及深切治療學系名譽臨牀副教授陳錦明以獨立人士身分加入委員會。

王敏超說，若有利益衝突，委員會成員要按規定申報或避席，認為委員會中立。泳總執委會成員仍佔委員會大多數，對於沒委任更多獨立人士，他稱考慮到委員會不能有太多人，「人多可能每次開會都有很多不同意見，愈拖長開會時間」。

雷雄德：王敏超兼兩會長 公正成疑

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，倘委員會不能作決定，上訴委員會會長便要投下關鍵一票，認為王敏超繼續兼任上訴委員會會長令公正性和透明度成疑。他指出，體育總會的上訴委員會通常由專業人士領導，例如義務法律顧問或義務核數師，確保獨立性和公信力。

曾批評上訴委員會「球證旁證都是同一人」的泳總顧問、新民黨立法會議員何敬康認為，委員會獨立性已有改善，倘再增加一兩名獨立人士是好事，惟需平衡避免人數過多。他去年提出在委員會加入三級屬會代表，稱泳總稍後將討論有關建議。