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「分配排最尾」 競賽屬會盼獲預留泳線

【明報專訊】泳總三級屬會當中，最低級別的「競賽屬會」以往不能透過泳總申請康文署泳池泳線，泳總4月推出新措施，容許競賽屬會租用泳線。多個競賽屬會表示歡迎，但指出在三級屬會當中，競賽屬會分配泳線的次序排在最後，倡預留一定泳線予它們使用。泳總會長王敏超表示沒計劃預留泳線予競賽屬會，「始終有過百個泳會，我們希望定出來的制度公平些，一向都是這樣做」。

泳總稱沒計劃 盼「制度公平些」

康文署透過「中央分配泳線計劃」編配公眾泳池泳線，交由各體育總會協調和分配屬會使用泳線，其中泳總過去不准競賽屬會申請泳線。泳總自今年4月起，容許擁有至少24名註冊泳員的競賽屬會按計劃租用泳線，王敏超稱，原則上分配泳線的次序按屬會級別而定，最優先為駐池泳會及「正式屬會」，餘此類推。

香港體育會負責人吳成棟稱新措施做法公道，泳員人數門檻合理，相信小型泳會能符合要求。他引述泳總職員稱，應有足夠泳線分配予競賽屬會使用，但認為最理想是預留一些泳線予競賽屬會申請。另一競賽屬會負責人張先生（化名）亦表示，「我們目前某程度上是『第三等』，即是別人排完才到我們。例如一個泳池有10條泳線，正式屬會、觀察屬會加加埋埋每人拿兩條，其實都無剩。」他指出核心問題在於屬會制度，應該讓表現出色的下級屬會有機會晉升，以獲分配更多泳線。

競賽屬會：應予下級屬會晉升機會

王敏超回應稱，現無計劃預留泳線予競賽屬會，若有泳會認為難以申請泳線，可以與較高級別的泳會商議，並指出除了康文署泳池以外，尚有其他私人泳池可供泳會租用。港協暨奧委會副會長、立法會體演文出界議員霍啟剛表示，據他了解新措施生效至今暫未有競賽屬會申請泳線。

去年前游泳港隊代表方力申旗下泳會因為屬於競賽屬會，不合資格參加錦標賽，觸發社會關注泳總管理問題。王敏超說現時競賽屬會已可使用屬會名義參賽。

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