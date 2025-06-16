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泳總新制下13零分屬會全沒降級 唯一升級屬會評分非居首 王敏超：升降考慮整體表現

【明報專訊】中國香港游泳總會（泳總）屬會「三級制」去年引起爭議，被質疑出現「殭屍屬會」、細小泳會運動員難參賽等問題，泳總其後承諾改革，按評分設屬會「升降」機制。泳總早前公布的2024/25年度屬會評分表實施新制度，但有問題仍未處理。新制列明「正式屬會」未達分數要求可以降級，惟沒交代標準，24/25年度共13個正式屬會及「觀察屬會」得零分（不計基本會史得分），當中10個連續5年零分（見表），全部沒降級。泳總會長王敏超解釋，屬會升降要考慮其整體表現和貢獻，「不是看一年兩年」。

明報記者 鄭啟智

正式屬會未達分數可降級 沒列標準

泳總屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」，僅正式屬會有投票權。去年多個屬會被揭發多年來在評分制度得零分，卻毋須降級，被質疑是「殭屍屬會」和影響下級屬會晉升。泳總及後承諾以計分制決定屬會升降，又稱各級屬會數目不設上限。

泳總在2024/25年度的屬會評分表實施新制度，以往不設評分的競賽屬會也納入評分制，正式屬會未達分數要求將被降級，但文件沒交代具體要求（見表）。根據評分表，上年度104個正式及觀察屬會當中，分別有7個和6個得零分（不計基本會史得分），即註冊泳員、參賽人數及比賽成績等全部未達得分標準。翻查2025/26年度屬會名單，全部「零分」泳會均沒降級。上年度在「競賽屬會」評分排名第5的「朗峰康體會」升至「觀察屬會」，是唯一升級的屬會。

各級數目設上限 王否認違背去年說法

對於多個「零分」泳會毋須降級，而獲晉升的屬會評分並非居首，王敏超稱決定屬會升降時考慮其整體表現，一直按既定原則處理，「我們中央那班、決定升降的人，大家都是義工，不會有利益衝突，我有信心不會有人覺得不公道」。他舉例，部分「零分」泳會在訓練泳員、參與義工服務的範疇有貢獻，並稱是持續審視屬會的表現。被問會否公布具體升降準則，如以分數劃線，王稱任何提升公平性的建議都會考慮。

另按今年更新的泳總屬會申請指引，各級屬會數目仍設上限，須有屬會退出，下級屬會才能晉升。王敏超否認違背去年稱各級屬會不設上限說法，表示泳線供不應求，屬會數目「不可以無限量」，指泳總不能控制場地問題。

屬會質疑分數作用 「泳總憂晉升後有投票權？」

不願具名的競賽屬會負責人張先生（化名）質疑，多個「零分」泳會毋須降級、升級的泳會亦非最高分，「其實分數究竟用來做什麼？還是只是一個分，90分和10分其實都是一樣」。他關注泳總是否憂慮下級屬會晉升「正式屬會」後有權投票，日後難以控制選舉結果，所以制度「換湯不換藥」。同屬競賽屬會香港體育會的負責人吳成棟說，行新制後泳總沒向屬會交代降級標準，倡訂立客觀準則，「無參加過任何比賽，俗稱叫『殭屍會』，希望那些勾出來，將位置給其他人」。

屬正式屬會的藍鯨拯溺會連續5年「零分」，負責人區先生稱該會一向聚焦拯溺，另有一批60、70歲成員參與「元老組」泳賽，惟據他了解在新冠疫情後已甚少參賽，他說不介意取消泳總會籍。

雷雄德：未處理殭屍屬會 何敬康：改革需時

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德認為，情况反映泳總尚未處理「殭屍屬會」問題。他分析部分「殭屍屬會」是「正式屬會」，有投票權，能鞏固現有領導層勢力，同時妨礙下級屬會晉升，有損制度公平性，建議將「殭屍屬會」列為無權投票的「缺席會員」。

泳總顧問、新民黨立法會議員何敬康稱，泳總已作多項改革，如容許競賽屬會參加錦標賽及申請泳線，將駐池泳會分為兩級也能提升較小型泳會競爭力。他說，泳總下半年將討論進一步檢討屬會升降機制，謂現行制度實行數十年，諮詢與改革需時，「一步登天不可能，要幾步才可登天」。

港協暨奧委會副會長、立法會體演文出界議員霍啟剛表示，相信泳總會在平衡現實情况、實際操作及持份者期望下，一直檢視制度並改善。

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