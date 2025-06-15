明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

涉事僱主判無罪 律政司已提覆核

【明報專訊】前年7月沙頭角污水處理廠地盤意外，朱煒傑與另外兩名工人墮坑受傷。勞工處稱僱主沒確保無人得以進入地盤內有危險的地方，控告僱主違反安全條例，被告今年3月獲判無罪。工業傷亡權益會與工傷家屬4月去信勞工處要求上訴。勞工處回覆本報確認，律政司已向法庭提出覆核申請，並索取聆訊過程及裁決謄本。工權會總幹事蕭倩文歡迎當局上訴，對徬徨的家屬是少許安慰。

本報根據勞工處公告統計，2020年至今的74宗高處墮下致命工傷定罪紀錄平均罰款90,689元。前年政府提高職安條例罰則，有4宗高處墮下判刑採用新例裁決，其中兩宗罰款5萬元，另兩宗分別罰13萬及45萬元，當中2023年機場裝卸貨區送貨員從貨車尾板升降台墮地身亡個案僱主罰45萬元，屬過去5年同類意外中最高。勞工處未有公布非致命工傷罰款紀錄。

正民事索償 蕭倩文料需時兩年

朱煒傑正按《僱員補償條例》獲取工傷補償，勞工處職業醫學組會評定傷者喪失掙取收入能力的程度，40歲以下永久傷殘者，最高可獲96個月收入。朱煒傑目前獲每日最高370元的醫療費，以及全年五分之四收入作賠償，上限兩年，待處方評定後，可獲餘下賠償額。蕭倩文表示，最終賠償額需再與保險公司討論。

朱爸爸透露已獲批法援，正向僱主民事索償。蕭估計需時約兩年，而勞工處檢控僱主的法庭裁決有可能影響民事索償的結果。

勞工處：下半年將用無人機巡查

勞工處回覆，2020年至今年4月巡查建造業處所約36.6萬次，下半年將用小型無人機空中巡查及拍攝，增執法及蒐證力度，並會針對高處工作及安全表現欠佳的工地執法及巡查，以及加強巡邏小型裝修維修工程和執法。

（父親節）

上 / 下一篇新聞