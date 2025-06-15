涉事僱主判無罪 律政司已提覆核

本報根據勞工處公告統計，2020年至今的74宗高處墮下致命工傷定罪紀錄平均罰款90,689元。前年政府提高職安條例罰則，有4宗高處墮下判刑採用新例裁決，其中兩宗罰款5萬元，另兩宗分別罰13萬及45萬元，當中2023年機場裝卸貨區送貨員從貨車尾板升降台墮地身亡個案僱主罰45萬元，屬過去5年同類意外中最高。勞工處未有公布非致命工傷罰款紀錄。

正民事索償 蕭倩文料需時兩年

朱煒傑正按《僱員補償條例》獲取工傷補償，勞工處職業醫學組會評定傷者喪失掙取收入能力的程度，40歲以下永久傷殘者，最高可獲96個月收入。朱煒傑目前獲每日最高370元的醫療費，以及全年五分之四收入作賠償，上限兩年，待處方評定後，可獲餘下賠償額。蕭倩文表示，最終賠償額需再與保險公司討論。

朱爸爸透露已獲批法援，正向僱主民事索償。蕭估計需時約兩年，而勞工處檢控僱主的法庭裁決有可能影響民事索償的結果。

勞工處：下半年將用無人機巡查

勞工處回覆，2020年至今年4月巡查建造業處所約36.6萬次，下半年將用小型無人機空中巡查及拍攝，增執法及蒐證力度，並會針對高處工作及安全表現欠佳的工地執法及巡查，以及加強巡邏小型裝修維修工程和執法。

（父親節）