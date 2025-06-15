鬥嘴打機玩笑不忌 子投父所好硬砌遙控車

訪問期間，二人經常鬥嘴。爸爸抱怨，打合作遊戲《雙影奇境》時經常遭兒子出賣，「打機時他常陷害我，成日推我去死」。傑仔反駁：「正常，這隻遊戲就是要陷害。」

子口說不願終落手 父又批又愛

他們有父子相，語調慢且低沉、個子高大，不常向對方表達感受，問他們可否擁抱或牽手合照亦靦腆拒絕，但同樣重視對方。傑仔知道爸爸喜歡模型和拼圖，去年父親節送爸爸一輛模型遙控車，爸爸則要求傑仔先砌好。傑仔笑言：「本身諗住夠難、夠麻煩，又耗時間，就給他砌，沒想過回到我身上。」

傑仔怕麻煩，不愛拼圖，家裏拼圖多是爸爸自行完成。唯獨這輛模型車，口裏千萬個不願，傑仔仍花了兩個月完成，「因為佢（爸爸）鍾意」。二人談起這輛模型車，不斷「批評」砌得不好，摩打無法正常運作，「很奇怪，它不懂向前，而是上下跳動」，車身貼紙不夠，但爸爸還是很喜歡，讚這輛車很漂亮。

有時兒子打機，爸爸會默默拼圖，「很忘我，什麼都不用想」。爸爸喜歡動漫《ONE PIECE》，家中牆壁掛滿動漫拼圖，花最多時間的一幅有1000塊，是傑仔出院後朱爸爸花了數個月拼出來，「磨時間最好」。冷靜沉實的朱爸爸說起拼圖時雙眼閃亮，「畫很漂亮，砌完塗上膠水會令它表面反光」。傑仔罕有認同，「拼圖有成就感，又好看，買畫的價值一定不及自己砌那麼高」。

昔少互動 父轉行關係好轉

這種相處模式並非一朝一夕建立。朱爸爸曾是廚師，早出晚歸，與家人甚少互動。直至傑仔升中，朱爸爸想多留時間陪伴兒子成長，於是轉行做較彈性的地盤工。傑仔說，爸爸轉行後父子關係改變，「可以『寸寸貢』，關係慢慢好轉。沒有很傳統而不能亂說話的父子關係，會舒服一點」。

（父親節）