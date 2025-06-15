明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

鬥嘴打機玩笑不忌 子投父所好硬砌遙控車

【明報專訊】朱爸爸開玩笑道，工傷之後，傑仔像「大爺」，自己則像「妹仔」，替兒子「斟茶遞水」。這一年來，父子朝夕相對，二人稱話題所剩無幾，唯有一起說笑和打機消磨時間。他們取笑對方時毫不忌諱，比起父子更像好友。

訪問期間，二人經常鬥嘴。爸爸抱怨，打合作遊戲《雙影奇境》時經常遭兒子出賣，「打機時他常陷害我，成日推我去死」。傑仔反駁：「正常，這隻遊戲就是要陷害。」

子口說不願終落手 父又批又愛

他們有父子相，語調慢且低沉、個子高大，不常向對方表達感受，問他們可否擁抱或牽手合照亦靦腆拒絕，但同樣重視對方。傑仔知道爸爸喜歡模型和拼圖，去年父親節送爸爸一輛模型遙控車，爸爸則要求傑仔先砌好。傑仔笑言：「本身諗住夠難、夠麻煩，又耗時間，就給他砌，沒想過回到我身上。」

傑仔怕麻煩，不愛拼圖，家裏拼圖多是爸爸自行完成。唯獨這輛模型車，口裏千萬個不願，傑仔仍花了兩個月完成，「因為佢（爸爸）鍾意」。二人談起這輛模型車，不斷「批評」砌得不好，摩打無法正常運作，「很奇怪，它不懂向前，而是上下跳動」，車身貼紙不夠，但爸爸還是很喜歡，讚這輛車很漂亮。

有時兒子打機，爸爸會默默拼圖，「很忘我，什麼都不用想」。爸爸喜歡動漫《ONE PIECE》，家中牆壁掛滿動漫拼圖，花最多時間的一幅有1000塊，是傑仔出院後朱爸爸花了數個月拼出來，「磨時間最好」。冷靜沉實的朱爸爸說起拼圖時雙眼閃亮，「畫很漂亮，砌完塗上膠水會令它表面反光」。傑仔罕有認同，「拼圖有成就感，又好看，買畫的價值一定不及自己砌那麼高」。

昔少互動 父轉行關係好轉

這種相處模式並非一朝一夕建立。朱爸爸曾是廚師，早出晚歸，與家人甚少互動。直至傑仔升中，朱爸爸想多留時間陪伴兒子成長，於是轉行做較彈性的地盤工。傑仔說，爸爸轉行後父子關係改變，「可以『寸寸貢』，關係慢慢好轉。沒有很傳統而不能亂說話的父子關係，會舒服一點」。

（父親節）

上 / 下一篇新聞