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子捨身救人變癱 父捨身照護無間 「將來」遙不可及 父親節唯盼兒再站立

【明報專訊】前年7月，當時18歲的朱煒傑（傑仔）在地盤工作，為救工友墮入5米深坑，胸部以下身體癱瘓，至今仍等候手術。意外後朱爸爸全力照顧兒子，鮮有下廚的地盤佬變細心的住家男，每日到醫院探望，照顧兒子三餐，例如煮粟米肉粒飯，希望病牀上的兒子易入口。出院後更貼身照顧，替兒子沐浴、塞肛排便、定時按摩，免得他雙腿抽搐。「當你做父母，你就很難諗自己。」生活離不開兒子，「將來」兩字，對45歲的朱爸爸來說遙不可及。現在他只有一個心願：盼傑仔能再次站起來，健康獨立成長。

明報記者 廖俊升

意外兩年，這一家過得不易。媽媽負責工作，原本是地盤「大佬」、身形健碩的朱爸爸全職照顧傑仔。為人沉厚的朱爸爸平時不多談感受，而是以無微不至的照料表達父愛。

住院一年 天天下廚「遠征」陪伴

傑仔住院一年，朱爸爸每日來回3小時，從天水圍住所到大埔醫院探望。路程遙遠，朱爸爸形容那一年最辛苦。「盡量都陪着他，他一個人在醫院太悶，病房全是老人家。我也不能上班，因為要睇住他。」

曾做廚房的朱爸爸放下鑊鏟10多年，鮮有在家下廚，但為了挑吃的兒子，每朝再做煮飯公。「會煮粟米肉粒飯，易入口較方便，初初不會煮得太油膩，後期他健康了，便煮他想吃的東西。」探訪時間過後，他會在大埔徘徊整個下午，挑兒子愛吃的餐點，夜晚再探望。

去年6月，傑仔出院回家，朱爸爸將家居大裝修，拆掉房門方便兒子上牀，並換了一張可調節高度的醫療牀，梳化加了兩張增高墊，希望傑仔住得舒適。

出院日日助按摩排便「如妹仔」

朱爸爸對傑仔全天候照顧，早上先倒尿壺，然後按摩雙腿，再幫他落牀梳洗。午飯後做復康練習，爸爸再按摩傑仔雙腿大半句鐘，然後移動傑仔至自動單車機做練習。

傑仔無法自己如廁，要定時塞排便藥，出院初期身體未適應環境與排便時間，有時會清晨在牀上排便，甚至在街上排便，朱爸爸逐步學習照顧，「開頭麻煩少少，需要磨合」。

最大的挑戰是什麼？朱爸爸不消半秒回答：身形。傑仔長得高大，亦因不能郁動而長胖，身形比壯健的爸爸闊大，雙腿尤腫。朱爸爸要用雙手抱起傑仔一隻腳，放在自己的大腿上塗跌打酒按摩，確是吃力，「要幫他拉鬆雙腳，他雙腳有時很硬，有時會伸直，有時抽搐，要辛苦一點替他按摩，最緊要保持不要萎縮」。

意外之後，父子形影不離，除外出吃飯，以及每周兩次乘復康巴士到沙田做物理治療，就只能困於家裏。朱爸爸曾望兒子出身，自己可旅行享受生活，也因意外打消念頭。「日日對着同一人當然悶，上班至少有同事。現在我要看他什麼時候去廁所放尿，我就像『妹仔』，因為他不能動，我便要斟茶遞水，他做『大爺』。」生活雖悶，但為了兒子只能堅持，「當你做父母，你就很難諗自己」。年僅45歲的他說不敢思考未來，兒子是首位，只能見步行步，「他不好，我都不會好」。

父疚介紹子入行 子憂救人變害人

回想那場意外，他們猶有餘悸。傑仔捨己為人，有人稱他是「英雄」，腰帶纏腹、坐在梳化的傑仔聽畢猛力搖頭，說自己像「害了人」，因意外受社會關注，地盤停工、工友手停口停，影響不少家庭。在旁的朱爸爸不解：「自己受傷還想別人？」

兒子為別人設想，使朱爸爸內心矛盾，雖心痛仍為兒子的善良自豪。「他出於本能救人，英雄就不算，但起碼我知道，我個仔是一個好人，教得好。」朱爸爸仍內疚介紹兒子入行，如傷害了兒子。除了學習照顧，朱爸爸亦努力學習面對傷痛，「這場意外已不能改變，只能看淡一點，無得再怨天尤人，改變到什麼？開心點面對……像一般家庭那樣，開心就得，在家裏打機過日晨，過得舒服就開心」。

「意外已不能變 只能看淡一點」

去年工業傷亡權益會為傑仔籌得100萬元，他有望接受手術，至今尚在排期，等候期間要月花4萬元做物理治療。「上年父親節說很快（做手術），我也開心了一段時間。」朱爸爸說，手術會在兒子的脊椎安裝晶片，盼能恢復身體動力，但要等候有手術經驗的台灣醫生來港，一等便一年。

今年父親節，傑仔會和爸爸及爺爺吃飯慶祝，「他（爺爺）看到個孫起碼會笑」。朱爸爸不求兒子送禮物，一頓飯就夠，「開心就日日都是父親節」，至於父親節願望，朱爸爸只盼傑仔手術後能站起來，重新獨立生活和工作，「搞掂到他，先搞掂到我，他也要學會生活」。

（父親節）

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