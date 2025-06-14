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華府否認參與襲擊 美媒指供「極精確」情報

【明報專訊】以色列襲擊伊朗後，美國國務卿魯比奧隨即發聲明表示美國沒參與行動，只在事前獲以方告知必須採取行動自衛，美方首要任務是保護區內美軍，強調德黑蘭不應針對美區內利益和人員。然而，伊朗不接受美方說法，其外交部昨傳召代理美國事務的瑞士駐伊大使，就以方侵略及美國支持表示深切憤慨和強烈抗議。有美媒報道，美向以色列提供「極精確」情報。

華強調反對侵犯伊朗主權激化矛盾

中國外交部發言人昨表示高度關注以色列襲擊伊朗，對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂，強調「中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突，地區局勢再度驟然升溫不符合任何一方利益」。

美國周三已宣布撤走部分駐中東外交人員和軍眷，總統特朗普還在事發前數小時「預告」以色列很可能攻擊伊朗核設施，以色列總理內塔尼亞胡也稱以方施襲前有通知美方。美國網媒Axios引述消息人士稱，特朗普政府向以方表明不會直接參與任何打擊伊朗核設施的行動，惟美國廣播公司（ABC）引述熟悉相關情報的美國消息人士報道，華府向以方提供「極精確」情報，且表示如有需要、特別是伊朗可能發射彈道導彈的情况下，美國將提供協防。

港發外遊警示 非必要勿往以伊

中國駐伊朗大使館昨提醒當地中國公民及企業密切留意局勢發展，避免前往敏感地區和人多密集地方。本港保安局昨更新對以色列及伊朗的外遊警示為「有明顯威脅」，呼籲計劃前赴當地的港人應調整行程，如非必要，避免前赴。

（紐約時報/Axios/ABC/新華社）

相關字詞﹕外遊警示 美國-伊朗關係 美以關係 伊朗核計劃 以色列-伊朗關係 魯比奧 伊朗 以色列 特朗普 美國

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