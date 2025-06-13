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何柱國病逝終年75歲 梁振英：從不口是心非

【明報專訊】全國政協前常委、商人何柱國前日病逝，終年75歲。何柱國多年來活躍政商界，不時對社會時政、特區政府乃至在任特首有尖銳批評，包括在反修例事件後批評時任特首林鄭月娥對香港「破壞多過建設」，又在梁振英競選特首時質疑由他管治香港會否「一鋪清袋」。何死訊傳出後，不少政界人士致哀，特首李家超稱何積極參與國家事務，對香港長遠發展提供意見；前特首梁振英稱何從不口是心非，其評論「不是每個人都聽得進去，但有見地的話，我們還是要聽」。與何相交多年的商台節目《光明頂》主持陶傑評價何「尤其難得的是在現時政治高壓下，成為最敢言的人」。

陶傑：政治高壓下最敢言

何柱國生於「煙草世家」，是香港著名煙草商人何英傑的長孫。何柱國1998年成為全國政協委員，之後歷任4屆全國政協常委；亦曾是星島新聞集團多年主席（見表）。他今年2月透露肺癌康復，並公開呼籲煙民戒煙（見另稿）。

與何柱國相識約10年的陶傑向本報說，何是「心直口快、私下亦是很有人情味的人」。陶傑透露，每次何到他的節目受訪，均是何主動致電稱「有嘢要講」，提及何曾稱「香港咁樣落去唔可以，香港唔係咁樣管治」。陶傑說，最深刻是何曾批評「林鄭月娥不適合做特首」、「財政司長（陳茂波）不識經濟」。陶傑又稱，何柱國性格「不怕得罪人」，多年來都有向北京反映香港情况，包括認為香港要維持「一國兩制」。

陳永棋稱何率直「鬧完人做番好友」

與何柱國共事多年的全國政協前常委陳永棋向本報稱，兩人相識數十年，何予人「很惡」之感，其實「心地很好」。陳說，何為人率直，「有時鬧完人之後又會做番好朋友」。陳曾是亞視大股東，他憶述何柱國當時曾着他一旦落實賣盤要通知，惟成交後已是凌晨，他不敢打擾，遭傳媒率先報道賣盤，其後遭何責怪，不過「過兩三日又見面，大家繼續嘿嘿哈哈，乜事都冇」。

陳永棋形容何柱國人脈廣，早年對方為兒子在法國尼斯辦婚宴，陳獲邀赴會，當時前任特首等官場人士、泰國首富謝國民亦與家人到賀。全國政協常委唐英年昨表示與何是好朋友，對其離世深表哀悼。

梁振英2011和2012年競選特首時曾遭何柱國批評。梁昨在facebook發帖稱，何當時「公開高調反對我，但我們兩人沒有嫌隙」，「唯唯諾諾、言不由衷的假話、套話、虛話，對任何人任何事都沒有好處」。梁又說，自己在任特首5年間，何是禮賓府常客，至兩三周前兩家人亦曾共晉晚餐，當時「沒有任何異常，我還以為他（何）病癒了」，對其去世感突然。

李家超哀悼 稱積極參與國家事務

特首李家超昨晚發新聞稿，形容何柱國是成功商人，多年在傳媒行業作出貢獻，積極參與國家事務，並為香港長遠發展提供意見，對其辭世表示哀悼。

相關字詞﹕肺癌 星島新聞集團 何柱國

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