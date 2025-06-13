國安公署引新附例 要求警助查案 涉勾結外力 分別「約談」「會面」6人

葉劉：今日做 不等於將來經常做

本月30日為國安法生效5周年。警方昨晚發稿表示，國安公署及警方國安處昨根據《港區國安法》、《維護國家安全條例》及《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》（附例），就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的案件採取聯合行動。國安公署根據附例第3條，要求國安處協助和配合。新聞稿提到，公署向涉案者「約談」，國安處亦進行「會面」，英文均用「interviews」。

案件涉及6人及一個組織，該等人物及組織涉嫌於2020年11月至2024年6月期間干犯《香港國安法》第29條勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

警方國安處則引用國安法《實施細則》附表，獲法庭手令搜查6名涉案者住所，以及涉案組織位於葵涌區商業大廈的辦公室，檢取包括銀行文件及器材等證物；亦與涉案者會面，按法庭發出的通知書，要求涉案者交出所有旅行證件；案件仍在調查。

立會修訂附例期限前日屆滿

政府上月首度動用《維護國安條例》權力，建議就國安公署的工作制訂附例，包括禁止披露公署調查等。附例上月13日刊憲生效，立法會修訂審議期限前日屆滿。國安公署昨日是引用附例第3條要求警方配合，該條列明政府須為公署「確定有否《香港國安法》第55條所指的情形」提供協助。國安法第55條指出，公署可按3種情况就案件行使「管轄權」（見另稿）。

被問今次案件是否根據55條由公署管轄，保安局回覆時只重複新聞稿內容。

立法會小組委員會5月15日審議附例時，保安局長鄧炳強曾說附例不會賦予公署任何新權力，重申在國安法第55條下公署可實施案件管轄權，「出現這種情况的可能性相當低，但附屬法例能夠做到未雨綢繆」。

劉兆佳：附例無賦公署新權力

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，國安相關法例已有足夠阻嚇力，可震懾有意危害國安者，不認為當局日後會經常動用附例。他強調附例無賦予國安公署新權力，在一國兩制下，中央就國防及外交負起「最終責任」。至於需否披露更多細節讓社會參考，他相信有關部門會衡量知情權及維護國安需要，避免因披露過多細節而妨礙執法。

葉劉淑儀稱不清楚案件細節，並引述保安局數字，國安法生效至今326人被捕，當中165人被定罪，涉案者屬少數，相信附例涉及人數亦有限。她相信一切程序會依足普通法原則，包括無罪推定，以及涉案者有權聘請法律代表等。

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