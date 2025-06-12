第二宗搖嬰謀殺罪成 孟加拉裔父母囚終身 官形容連串可恥事件 斥無恥地歸咎1歲長子

虐兒罪囚6年 同期執行

被告Hossain Md. Imran（現33歲）及Akter Mrs Farzana（現29歲）均無業。事主Hossain Iyman（何義文）2019年7月8日出生，與兩名被告及22個月大的哥哥同住於100呎劏房。事主2019年8月24日昏迷入院，醫護發現傷勢可疑報警；事主6天後不治，當時53日大。

稱雖沒直接證據顯示誰晃 兩人同有責

法官胡雅文整合案情指出，事主腦硬膜內出血，胸腔兩側共有8條肋骨骨折，反映他或曾遭強力擠壓。兩名被告在警誡錄影會面稱，事主傷勢跟他們無關，反指長子有妒忌心、多次傷害事主，並猜測長子曾從行李箱跳到事主身上。惟胡官引述醫生證供指出，懷疑事主被成人搖晃致死，僅22個月大的長子根本沒能力對事主造成這種傷害；事主受傷時，接觸過他的成人只有父母。胡官說，雖然沒直接證據顯示誰搖晃事主，而裁決反映陪審團認為兩人有共同責任。

至於虐兒罪指控，胡官引述控方指出，事主出生一個月後，體重由2.42公斤增至3.5公斤，其後沒增長，顯示他未獲提供足夠營養；而且兩名被告聲稱事主遭長子襲擊，卻未能帶事主求醫或求助、未能提供安全環境。

保釋期誕幼女 與長子同社署照顧

胡官判刑時透露，兩名被告保釋期間在2020年誕下幼女，幼女現時與長子同由社署照顧，令人遺憾的是，兩名孩子已在這一連串十分可恥的事件中成為受害者。法官指斥兩被告未能保護事主，所作所為令所有人憎惡，而事主身受重傷，令人實在無法想像他承受的痛苦，決定就謀殺罪判兩名被告終身監禁，另就殘暴對待兒童罪判兩人監禁6年，兩罪刑期同期執行。女被告聞判後啜泣，男被告表現平靜。

翻查資料，首宗搖嬰謀殺案是「劉佳坪案」，劉疑搖晃3歲女兒致其腦出血亡後被判囚終身，他已提上訴。

【案件編號：HCCC296/23】