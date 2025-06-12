會談超時至午夜 華罕透露細節 美屢「放風」稱順利

綜合路透社等外媒報道，雙方代表團首日到達會談地點蘭卡斯特宮後，馬上進入會談模式，形式由最開始的大範圍見面，轉變成小規模針對具體話題的商討；晚餐時分，一名外賣員拿着印有倫敦一間網紅連鎖餐廳Ottolenghi標誌的4個大袋來到大樓門口，安保人員確認外賣員身分後將其領進會場；雙方代表「邊吃邊談」。

周二下午約5點半，雙方團隊離開會談地點休息。晚上8時剛過，中美代表團返回繼續就關鍵技術和工業出口，以及貿易戰降級問題會談。

據鳳凰衛視現場觀察，今次會談雖超時，但仍按預定計劃順利完成。鳳凰衛視報道稱，中美雙方自會談伊始便展現出較積極態度，中方每日均早於美方抵達會場；在會談處理程序中，中方並未對外透露過多進展細節；美方則持續向外界釋放積極信號，宣稱會談進展順利，這在一定程度上反映美方有意與中方達成共識。