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會談超時至午夜 華罕透露細節 美屢「放風」稱順利

【明報專訊】中美經貿磋商倫敦首會第一天雙方談了接近7小時，一直到晚上8時許才結束；第二天持續至午夜，直到達成協議。美國財政部長貝森特當晚提前離開倫敦，他步出會談現場時表示，自己必須返回華盛頓出席國會聽證會，美商務部長盧特尼克和美國貿易代表格里爾計劃「根據需要」繼續與中方代表會談。貝森特說：「我們已經進行了兩天富有成效的會談，磋商仍在繼續。」

綜合路透社等外媒報道，雙方代表團首日到達會談地點蘭卡斯特宮後，馬上進入會談模式，形式由最開始的大範圍見面，轉變成小規模針對具體話題的商討；晚餐時分，一名外賣員拿着印有倫敦一間網紅連鎖餐廳Ottolenghi標誌的4個大袋來到大樓門口，安保人員確認外賣員身分後將其領進會場；雙方代表「邊吃邊談」。

周二下午約5點半，雙方團隊離開會談地點休息。晚上8時剛過，中美代表團返回繼續就關鍵技術和工業出口，以及貿易戰降級問題會談。

據鳳凰衛視現場觀察，今次會談雖超時，但仍按預定計劃順利完成。鳳凰衛視報道稱，中美雙方自會談伊始便展現出較積極態度，中方每日均早於美方抵達會場；在會談處理程序中，中方並未對外透露過多進展細節；美方則持續向外界釋放積極信號，宣稱會談進展順利，這在一定程度上反映美方有意與中方達成共識。

相關字詞﹕貝森特 細節 磋商 中美經貿

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