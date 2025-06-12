中美達框架協議 撤部分出口限制 華：溝通坦誠深入 特朗普：華鬆稀土、留學生可赴美

何立峰：將不斷增共識減誤解

央視新聞昨日（11日）報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人，美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議；雙方進行了坦誠、深入的對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首6月5日通電話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。

報道引述何立峰指出，下一步雙方要按照兩國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作。

特朗普：美徵55%稅 華徵10%

特朗普周三在社交平台Truth Social發帖，稱美方和中國的協議已經談妥，「只等我和習（近平）主席最終批准」。他稱中方會向美方供應磁鐵和所需稀土，美方也會履行協議內容，包括讓中國學生繼續到美國的大學就讀。他稱，美方會向中國貨徵收55%的關稅，中國則向美徵收10%，「雙方關係非常好」。

第二日會談從上午開始，直至深夜結束。盧特尼克會後表示，該框架協議為中美上月在日內瓦達成的協議增添了實質內容，旨在降低雙邊報復性關稅。他表示雙方將返回各自國家，將該框架提交給各自領導人批准後就會實施。

盧特尼克還強調，如果沒有兩國領導人的直接對話作為部長級磋商基礎，兩國之間達成協議會非常困難。格里爾則表示，美中保持密切聯繫，雙方目前沒有安排其他會議，美方將盡快採取行動。

參與會談的中國商務部國際貿易談判代表李成鋼表示，過去兩天中美雙方團隊深入交流，溝通是「非常專業、理性、深入、坦誠的。我們希望這次倫敦會談取得的進展有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，為全球經濟發展注入積極的正能量」。他還感謝英國政府為今次會談給予支持、提供便利。

分析：兩國互依賴 同沒足夠籌碼

曾任美國國安會中國事務主任的布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）昨日在X平台發帖分析稱，中美關係當中一個被低估的特徵在近幾周被突顯，「兩國相互依賴，任何一國都沒有足夠籌碼，在不對自己造成傷害的情况下迫使對方屈服」。他表示，中國在稀土和磁鐵、美國在半導體及噴射發動機部件供應領域都保持主導地位，任何一國將其優勢作為談判工具，都將迫使另一方回應。

《日經新聞》引述諮詢公司中國月球戰略總裁、前美國駐中貿易代表助理傑穆恩（Jeff Moon）表示，「在框架到位、稀土問題得到解決後，他們就可以轉向中美貿易爭端的核心問題，即中國的產業政策和非關稅壁壘。」

未披露協議內容 「休兵」存不確定

不過，外界普遍對兩國短時間內達成更廣泛協議持懷疑態度。《華爾街日報》指中美雙方並未披露他們敲定的架構具體內容，這可能導致貿易戰休兵不確定性持續存在。

綜合報道

（中美角力）

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